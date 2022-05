Faute de pouvoir impliquer leurs forces directement, les Occidentaux envoient des mercenaires dont des ex-militaires bien expérimentés. Ils seraient plus de 20 milles selon les premiers chiffres rendus publics au début de l’opération russe en février 2022.

Fait marquant: même la suisse, pays censé suivre une politique de neutralité dans les conflits, s’est vue impliquer.

La télévision suisse a révélé que des dizaines de mercenaires ont rejoint dès le début de l’opération russe en Ukraine les forces ukrainiennes depuis le sol helvétique. Ils se sont inscrits auprès de l’ambassade de l’Ukraine à Genève en réponse à l’appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky, indique le média helvétique selon lequel ils ne sont pas tous suisses, et certains d’entre eux sont venus du Kossovo et sont d’anciens combattants dans les armées britannique et américaine. Toujours est-il que Genève n’encourage pas ses citoyens à participer à la guerre en Ukraine. Officiellement.

Même phénomène aux Etats-Unis, où le gouvernement américain déclare officiellement qu’il n’encourage par les citoyens américains à se rendre dans ce pays: ce sont les sociétés américaines privées qui ont pris la relève.

Leurs annonces foisonnent sur les médias, en vue de recruter des mercenaires ayant une expertise militaire en échange de salaires alléchants estimés entre 1000 et 2000 dollars américains par jour !

Selon le site web arabophone de la chaine qatarie al-Jazeera, la société Silent Professionals fait partie de ces sociétés de recrutement de mercenaires. Elle signale que les missions qui leur sont confiées sont des missions de protection d’évacuation des familles.

Al-Jazeera a rapporté certaines compétences et expériences requises par cette société, selon son annonce :

== 5 années d’expérience militaire dont une de services dans une unité de combat en dehors des USA

== le candidat devrait avoir une connaissance opérationnelle parfaite dans le maniement des armes légères

= il doit jouir de compétences de réflexion critique avec la capacité d’agir dans des conditions difficiles avec une grande efficacité pour préserver la vie et la possibilité de se déplacer à l’aide de cartes et de boussoles.

L’annonce ne fait pas référence à la demande des titulaires de nationalités spécifiques, mais elle exprime une préférence pour les titulaires de passeports américains, britanniques, canadiens, australiens, néo-zélandais ou polonais, ou ceux qui ont la double nationalité avec l’un des pays de l’Union européenne membres du système Schengen.

L’annonce accueille favorablement ceux qui ont l’expérience et la connaissance dans l’identification des véhicules, des aéronefs et des véhicules navals de l’armement militaire de l’ère soviétique et de l’OTAN. En plus de ceux qui ont une expérience antérieure en tant que chauffeur militaire, en particulier la conduite en territoire hostile en tant qu’individu ou faisant partie d’un très petit convoi.

Source: Divers