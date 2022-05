194.348 électeurs libanais ont commencé à voter, ce dimanche 8 mai, dans 48 pays en Europe, Canada, Etats-Unis, Australie, Afrique, Amérique latine et Asie, dans le cadre du deuxième jour des élections législatives organisées à l’étranger.

Les bureaux de vote ont d’abord ouvert leurs portes en Australie où plus de 20.000 Libanais sont inscrits sur les listes électorales.

Peu avant 10H30 heure de Beyrouth, le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Bou Habib, a indiqué que 7.627 électeurs avaient déjà voté, soit environ 37% des inscrits.

C’est en France que le plus grand nombre d’électeurs expatriés a été enregistré, avec 28.136 personnes, suivie par le Canada avec 27.447 électeurs et les Emirats avec plus de 25.000 électeurs.

59,49% de vote à la 1ère phase

Deux jours plus tôt, ce sont plus de 18.000 Libanais sur un total de 30.930 qui ont glissé leur bulletin dans les urnes en Iran et dans neuf pays arabes.

Dimanche, le chef de la diplomatie a indiqué que le taux de participation final à l’issue de la journée de vote de vendredi s’élève à 59,49%. Un chiffre respectable selon plusieurs commentateurs.

« En Iran, à Bahreïn et en Syrie, le taux de participation a dépassé les 70%. En Irak, ce taux était de 48%, en Égypte, moins de 50%, et dans le reste des pays où le vote a eu lieu vendredi, ce chiffre dépasse les 60% », a indiqué M. Bou Habib, sans donner de chiffres précis.

Comme vendredi, le scrutin de ce dimanche à l’étranger est suivi en direct par vidéosurveillance depuis le ministère des Affaires étrangères à Beyrouth.

A la fin du scrutin, les urnes seront envoyées à la Banque centrale du Liban et les votes comptabilisés après la tenue des élections dans le pays le 15 mai.

Le vote se poursuivra au Liban en deux étapes : une première, le 12 mai, pour les délégués et employés des bureaux de vote, et enfin le dimanche 15 mai pour le reste des électeurs.

103 listes électorales comprenant 718 candidats répartis sur 15 circonscriptions électorales sont en lice pour désigner 128 députés au Parlement.

Source: Médias