Le Hezbollah a fermement condamné, ce dimanche 8 mai, l’attaque terroriste perpétrée la veille contre une unité de l’armée égyptienne dans le Sinaï.

Le Hezbollah a exprimé sa pleine solidarité avec le « peuple égyptien frère », affirmant que « ce que les groupes terroristes ont commis vise à saper la stabilité et la sécurité de l’Égypte, à détourner l’attention du terrorisme sioniste perpétré en Palestine et à embourber la région dans les conflits internes ».

Le Hezbollah a appelé à la nécessité « d’affronter et d’isoler l’idéologie destructrice du takfirisme, et de prendre toutes les mesures de précaution le long du monde islamique afin de la repousser pratiquement et politiquement ». ‎

Rappelons que l’armée égyptienne a annoncé samedi la mort de onze militaires qui déjouaient une attaque terroriste à proximité du canal de Suez dans le Sinaï, péninsule du nord-est du pays.

