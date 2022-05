Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, no festival eleitoral « Proteger e Construir », na cidade de Tiro na região sul, na segunda feira dia 09 de maio de 2022

Redação do site

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, disse na segunda-feira, 09 de maio, durante um festival eleitoral no sul, que: « Os centros de estudo realizaram pesquisas de opinião que revelaram que a preocupação da maioria era a crise econômica ». E para acrescentar: “A questão da arma e da resistência não apareceu como uma preocupação ou como um problema urgente que o novo parlamento deve enfrentar”.

O líder do Hezbollah observou que: « Durante vários meses até hoje, ouvimos incitações e discursos que não estão à altura daqueles que fizeram da questão da arma da resistência o slogan de sua batalha eleitoral ».

E para continuar: « Alguns dos que pedem o desarmamento da Resistência incitaram, há poucos dias, durante um discurso emocionado, a votação para se livrar do Hezbollah e seus aliados ».

Sayed Nasrallah julgou que: “Alguns dos que clamam pelo desarmamento da Resistência ignoram ou fingem ignorar o que o sul passou e o que os sulistas sofreram desde a criação da entidade usurpadora temporária na Palestina nos anos de 1948”.

“Uma das figuras presentes nas sessões de discussão de estratégia de defesa de 2006 disse que Israel não atacou o Líbano de 1948 a 1968 e não representou nenhuma ameaça ao Líbano, afirmando até que Israel atacou o sul apenas em reação às operações palestinas. É pura mentira e calúnia », acrescentou, antes de citar « Os massacres e ataques israelenses foram cometidos contra o sul do Líbano nas décadas de 1940, 50, 60, 70, 80, 90… ».

« Aqueles que defendem esses pensamentos são ignorantes ou não veem em ‘Israel’ um inimigo que aspira saquear a água, a terra e a riqueza do Líbano », disse o líder do Hezbollah.

Sayed Nasrallah lembrou ainda que : »Quando as forças de dissuasão árabes chegaram ao Líbano, o Imam Moussa Al-Sadr tentou induzi-los a defender o sul, mas eles não aceitaram, e depois que o estado e os sucessivos governos abandonaram o sul e a defesa do os sulistas contra a agressão israelense, Imam Al-Sadr e os moradores optaram por outra opção, a da resistência. Eles foram obrigados a seguir esse caminho depois de serem negligenciados pelos países árabes e pelo Estado libanês”.

« O estado que disse estar estudando estratégia de defesa desde 1957 ainda não a completou até hoje », disse Sayed Nasrallah.

E para explicar: “Nossos ulemás e dignitários, desde 1948, queriam que o exército e o Estado com suas instituições viessem defender o sul e queriam lutar ao lado dele e sob sua bandeira. Mas, infelizmente, o estado estava dando as costas para o sul e seu povo, então eles ignoraram as conquistas e vitórias dessa resistência que libertou todas as terras libanesas ocupadas em 2000.”

Para o líder do Hezbollah: “A resistência no Líbano havia martelado o prego final no projeto do Grande Israel e derrubado o mito do exército invencível, desativando as minas de guerra sectária após a retirada do inimigo israelense de Jezzine e da linha de fronteira (para o sul), e devolveu ao Líbano e aos povos da região a autoconfiança e o sentimento de orgulho e dignidade.

E para lançar: “É a resistência que protege o Líbano hoje. Essa resistência que cria o equilíbrio de dissuasão contra o inimigo israelense. Quem protegerá o sul do Líbano e o Líbano, se a Resistência abandonar suas armas e renunciar a sua responsabilidade? ».

Sayed Nasrallah acrescentou que desde a guerra de Israel no Líbano em 2006 até os dias atuais, os críticos da resistência não comentaram a estratégia de defesa que é apresentada pela nossa resistência.

“Estamos sempre prontos para discutir a estratégia de defesa, e temos todos os argumentos e toda a lógica ali. São os fracos que fogem da discussão. Quem pede o desarmamento da resistência quer que o Líbano seja exposto ao inimigo israelense. Quem pede o desarmamento da resistência quer que o Líbano desista de sua carta mais forte na extração de petróleo e gás de suas águas territoriais”.

Nenhuma empresa do mundo se atreverá a perfurar na área disputada

“Temos uma riqueza enorme, ou seja, centenas de bilhões de dólares em gás e petróleo, com os quais podemos pagar nossas dívidas e reviver nosso país ».

« Somos um país devastado, saqueado, faminto, pobre e negligenciado, e precisamos de centenas de bilhões de dólares”, explicou o líder do Hezbollah.

E para lançar ao endereço do Estado: “Onde você acha que é a sua água, inicie os procedimentos para a extração de petróleo e gás. Eu digo ao estado e ao povo libanês, você tem uma resistência corajosa, forte e capaz, e você pode dizer ao inimigo que se eles impedirem o Líbano (de se beneficiar de seu petróleo), nós o impediremos de se beneficiary também. E nós somos capazes de fazê-lo. Nenhuma empresa no mundo se atreverá a perfurar na área disputada se o Hezbollah fizer uma ameaça clara e séria”.

E para sublinhar: « Os americanos estão negociando com o Líbano sobre a marcação das fronteiras marítimas com a entidade sionista porque sabem que há uma resistência no Líbano que fará o inimigo pagar por qualquer proibição do Líbano se beneficiar de seus direitos e riquezas ».

Sayed Nasrallah neste contexto descreveu o mediador americano como desonesto, cúmplice e apoiador de “Israel”.

Guerra política semelhante à de julho de 2006

« Os objetivos da guerra de julho eram livrar-se da resistência e desarmá-la, e o que os críticos (da resistência) estão sugerindo é uma guerra política semelhante à guerra de julho », disse Sayed Nasrallah sobre as pressões, desinformação e propaganda lançadas pelo outro lado.

« Hoje contamos com você em todos os distritos eleitorais para lhe dizer que você deve vencer a guerra política de julho com sua vontade, seus votos, sua sinceridade e sua lealdade », lançou novamente o líder do Hezbollah ao discurso dos partidários da resistência.

E insistir: “Devemos praticar a resistência política para preservar nossa resistência armada. Esta resistência é o resultado de 74 anos de derramamento de sangue, deslocamento forçado, destruição de casas e é o resultado dos sacrifícios de nossos grandes líderes, os milhares de homens e mulheres que foram encarcerados em prisões israelenses e milhares de feridos que sofrem até este dia. Não é uma resistência temporária e seus simpatizantes nunca a abandonarão”.

« Quem quiser preservar, defender e proteger o Líbano e poder extrair suas riquezas de petróleo e gás, que vote na resistência e em seus aliados », lançou também o número um do Hezbollah.

Resistência em alerta máximo

Além disso, no que diz respeito às manobras israelenses, simulando uma guerra contra o Líbano, que começou hoje, Sayed Nasrallah anunciou que: « A partir das sete horas, ele pediu a todas as formações da resistência islâmica no Líbano que mobilizassem suas armas e que estivessem totalmente preparadas para retaliar contra qualquer erro contra o Líbano ».

“Não hesitaremos em confrontá-lo. Não temos medo, nem de suas manobras nem de sua presença, porque para nós « Israel » é mais fraco que a teia de aranha ».

Fonte: AL Manar