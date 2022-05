Dans son deuxième discours électoral ce mardi 10 mai, le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah a demandé aux Libanais de faire le choix le 15 mai prochain entre ceux qui prônent la vraie souveraineté du Liban et ceux qui défendent la fausse souveraineté et veulent le transformer en un pays mendiant aux portes de ambassades.

Ce discours transmis via écran a été prononcé dans le cadre d’un festival organisé dans la banlieue sud de Beyrouth, s’adressant au corps électorale de la capitale Beyrouth, du Mont-Liban et du nord du Liban. Il l’a ouvert a rendant hommage aux habitants de Beyrouth, « la capitale de la résistance, la capitale des libertés, la capitale de l’arabité, la vraie arabité qui n’admet pas la normalisation » avec l’entité sioniste, d’après ses termes.

Il a mis l’accent sur deux projets politiques en conflit au pays du cèdre que les Libanais devraient choisir entre eux lorsqu’ils se rendront aux urnes le 15 mai prochain pour les législatives.

Selon lui, il y a ceux qui aspirent à un Liban souverain, libre, puissant, ayant les moyens de se défendre, jouissant d’un aura régional et qui exploitent leurs relations extérieures pour l’intérêt du Liban… Et il y a ceux qui veulent le soumettre aux diktats des étrangers, le transformer en un pays quémandeur qui mendie aux portes des ambassades et des tentes, en allusion aux Etats du Golfe.

Revenant sur la crise économique que traverse le Liban, Sayed Nasrallah a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’explorer les hydrocarbures dans les eaux territoriales libanaises en Méditerranée, comme seule planche du salut .

« Nous avons un trésor dans notre mer, estimés à des centaines de milliards de dollars, pourquoi ne pas l’exploiter pour résoudre notre crise. De quoi avons-nous peur. Des Etats-Unis. Que vont-ils pouvoir faire ? Les sanctions, demander à Israël de frapper. Ils ont tout essayé. Nous avons la puissance qui nous permet de nous défendre. Le Liban n’est pas un pays faible ni en faillite. Allons explorer notre pétrole », a-t-il proposé. Laissant entendre que cette décision devrait être prise le plus tôt possible. Et mettant en garde contre ceux qui proposent de vendre les biens de l’Etat.

sur le plan politique interne, il a en outre mis en garde contre ceux qui optent pour une politique d’exclusion assurant que le Hezbollah insiste sur une politique de partenariat nationale.

« Il faut choisir entre ceux qui proposent un programme d’entente, de collaboration et de partenariat nationales pour sortir le Liban de sa crise, et ceux qui veulent exclure les autres, et s’accaparer le pouvoir », a-t-il aussi lancé après avoir longuement expliqué que le Liban est le pays des minorités et ne peut admettre à aucun moment un parti, un mouvement ou une communauté dirigeante.

S’attardant dans une bonne partie de son discours sur la notion de l’Etat juste et des moyens qui serviraient à l’établir au Liban, tout en prenant en considération sa composition multi confessionnelle, il a cité comme exemple la loi électorale proportionnelle au motif qu’elle « représente toutes ses composantes politiques et communautaires à leur juste valeur au sein du Parlement ».

De même, pour lui, seul un gouvernement de coalition nationale peut résoudre ses problèmes.

« Les propos sur une majorité et une minorité dans le gouvernement sont illogiques et prennent le pays vers des crises », a-t-il souligné mettant en garde contre des aventures que le Liban ne pourrait supporter dans ce cas.

Après avoir indiqué que le Hezbollah avait décidé d’intégrer le gouvernement libanais pour la première fois en 2005, pour des raisons liées à protéger la résistance de ceux qui veulent la poignarder dans le dos, il a assuré le Hezbollah est désormais décidé plus que jamais à assumer ses responsabilités au sein de l’Etat libanais, et à faire de son mieux pour résoudre ses problèmes.

« Mais il ne faudrait pas non plus tisser des attentes irréalistes », a-t-il tempéré, faisant remarquer que les alliances politiques ou électorales ne signifient pas que les divergences sont décimées.

« Personne au Liban ne peut se vanter de pouvoir à lui seul résoudre ses problèmes sans accord avec les autres », a-t-il expliqué, vu sa structure communautaire complexe.

S’agissant des solutions pour la crise libanaise, il a rappelé la proposition qu’il a faite plusieurs fois dans ses allocutions précédentes sur le nécessité de s’ouvrir sur les pays de l’Est pour des projets d’investissements au Liban et de ne pas se contenter de ceux de l’ouest.

« Le fait de ne pas s’ouvrir sur l’Est pour faire plaisir aux USA ne nous fera avancer nulle part », a-t-il affirmé.

Le numéro un du Hezbollah a aussi évoqué les solutions possibles à plusieurs dossiers qui tiennent à cœur pour les Libanais : celui de la corruption et celui de leurs dépôts bancaires auxquels l’accès leur est désormais interdit.

Au début de son discours, il a rapporté les récents propos du Premier ministre israélien qui s’était rendu examiner les exercices militaires lancés par l’armée israélienne et qui devraient durer pendant un mois.

« Il a dit qu’Israël ne compte pas attaquer le Liban », relate sayed Nasrallah. Il avait révélé la veille, lors de son premier discours électoral dans les deux villes du sud Nabatiyeh et Tyr qu’il avait ordonné à toutes les formations militaires et sécuritaires de la Résistance de se mobiliser et de rester sur le qui vive pour riposter au cas où l’entité sioniste se hasarderait contre le Liban.

« Bien sur que nous n’avons nullement confiance dans les déclarations des Israéliens, nous resterons en état d’alerte maximale. Seule notre force les dissuade », a-t-il affirmé.

Principales idées du discours

(…)

Merci pour la gifle

Aux habitants de Beyrouth, la capitale de la résistance, celle des premiers tirs contre l’occupation sioniste, celle de l’arabité et des libertés. Pas d’arabité sans la Palestine, sans al-Qods, par d’arabité avec la normalisation

Aux habitants du Mont-Liban, l’inébranlable pendant l’histoire, le Mont-Liban de la diversité, de la cohabitation…

Je vous remercie et voudrais dire un mot que je n’avais pas préparé à l’avance

Votre participation aujourd’hui et celle de ceux d’hier à Nabatiyeh et Tyr et ce dont à quoi nous nous nous attendons dans la Békaa le vendredi prochain constituent le plus grand message pour ceux qui ont misé pendant les années précédentes, par le biais de leurs mensonges, de leurs accusations, de l’embargo, des sanctions et des conditions de vie difficiles qui en ont découlé, pour faire monter l’environnement de la résistance contre la résistance

Votre présence est une gifle pour eux…Regardez, c’est l‘environnement de la résistance que vous vouliez isoler et que vous avez accusé des pires noms…

Ce public reste fidèle à la résistance, à ses martyrs, ses mutilés de guerre, et ses détenus… il reste fidèle à Beyrouth et à sa grandeur

Je vous remercie beaucoup…

Un message d’espoir

Je dois aussi remercier les Libanais expatriés pour leur participation au scrutin, hormis pour qui ils ont voté, ceci relève d’une grande valeur politique

Et je spécifie pour ceux qui ont voté pour les listes électorales de la résistance dans les pays étrangers…

Vous connaissez l’atmosphère qui règne à l’étranger dans la plupart des pays du monde contre le Hezbollah en particulier… il nous était difficile d’avoir des délégués dans ces pays et d’aller à la rencontre des Libanais à l’étranger comme certains pouvaient le faire..

Dans certains pays, surtout ceux du golfe, il y avait une atmosphère lourde de menaces pour ceux qui votent en faveur de la résistance… en tout cas, le participation de tous les expatriés, quelque soit le choix électoral qu’ils ont fait est un message d’espoir… sachant qu’au Liban, le climat répandu par certains politiciens, médias et réseaux sociaux semaient que les Libanais étaient désespérés.

Cette participation illustre l’espoir de pouvoir reconstruire le pays et l’édifier de nouveau.

En m’adressant hier aux habitants du sud-Liban, j’ai parlé assez suffisamment de la résistance…

Il m’importe aujourd’hui de vous dire que les frères qui suivent les exercices israéliens m’ont informé que le Premier ministre de l’ennemi s’est rendu les examiner et il a dit une phrase que je voudrais vous rapporter : « nous ne cherchons aucune confrontation avec personne »

Je ne vs cacherai pas qu’après les discours de la Journée d’al-Qods puis celui d’hier, lorsque nous avons annoncé la mobilisation générale de toutes les formations dans tout le Liban, on m’a informé via des canaux un message: les Israéliens assurent qu’il n’envisagent aucune action contre le Liban…

Nous n’avons pas confiance en cet ennemi ni en les déclarations de cet ennemi et nous resterons entièrement mobilisés et éveillés jusqu’à la fin de ses exercices

Je pense qu’il en est de même pour les frères de la bande de Gaza…

Ce message israélien est le résultat de la présence de la résistance, de ses hommes, de ses capacités, et de son public…

C’est pour cela qu’il restera poli, que ce soit sur un pied ou un demi-pied …

En tout cas ns ne permettrons aucune violation…

Je continue en parlant sur l’édification de l’Etat et la situation économique

Nous avons entendu tout à l’heure le discours du frère son excellence le chef du Législatif Nabih Berri et ses propos. Nous tenons à souligner que son discours est aussi le nôtre…

L’Etat indispensable

Concernant l’Etat : ns croyons que le Liban est la patrie définitive de tous ses fils, chrétiens et musulmans, de toutes ses communautés religieuses, toutes tendances politiques confondues…

Nous devons avoir des institutions étatiques car le cas échéant c’est le chaos

La présence du pouvoir est une nécessité sociétale

Rien ne peut remplacer l’Etat et jamais nous ne ns sommes présentés comme un substitut à l’Etat. Nous ne pouvons le faire ni personne d’autre ne peut le faire… Quelque soient ses capacités, sa base populaire, voire même la puissance dont il dispose…

Même concernant la résistance ns ne nous sommes pas érigés en alternative à l’Etat libanais. Il suffirait que l’Etat assume ses responsabilités de défendre le pays.

Au Liban, il y un Etat, il y a son excellence le président, il y a un gouvernement, un parlement, une armée, des institutions étatiques voire trop d’institutions…

C’est-à-dire que nous ne commençons pas à partir de zéro…

Et il n’est pas question non plus de renverser l’Etat ou le pouvoir politique en place

Cet Etat, ses institutions, ce pouvoir souffrent d’un certain nombre de problèmes qui entravent son développement et la réalisation des ambitions des Libanais. Raison pour laquelle il faudrait remédier à la situation par des réformes…

Le projet réaliste pour le Liban est un projet réformateur du pouvoir de l’Etat, tout changement se devrait d’agir dans ce cadre-là.

Le Liban est un pays spécial formé de plusieurs communautés. C’est un pays de minorités où il n’y a pas de majorité absolue pour personne…

Sa structure multi confessionnelle depuis sa fondation en a fait un pays inquiet, certains parlent de privations, de prudence, de réserves, de manquements, d’injustices…

Tous cherchent des garanties internes et hélas extérieures et cela perdure depuis plus de 100 ans…

Nous sommes dans un pays à la situation est sensible et critique et on ne peut en parler avec le même enthousiasme révolutionnaire que chez d’autres pays…

Nombreux sont ceux qui ont essayé d’introduire des changements dramatiques ce qui a conduit à la guerre…

La guerre civile doit être une ligne rouge équivalente à la haute trahison..

Pour un Etat juste

Le régime est certes communautaire, et souffre de bcp de lacunes, mais l’on peut y remédier sous le toit des accords de Taef

En revanche, il faut que nous asprions à un Etat juste et puissant

Ce que nous avions évoqué dans nos programmes précédents et surtout dans notre Charte politique

Bien sûr, il ne s’agit pas d’une justice au sens platonique du terme, déconnectée de la réalité…

Bcp de choses peuvent réaliser cette justice

L’un des messages des livres divins est que les gens doivent réaliser la justice et œuvrer pour elle

Je citerai quelques exemples :

Le parlement qui élit le président et nomme le Premier ministre est élu. La loi électorale constitue une clé

Basée sur un système majoritaire, elle n’est pas juste dans le cas libanais. La loi proportionnelle est le plus propice pour le cas libanais… et c’est ce que nous avons toujours réclamé à partir de 1992

Ceci n’a pas été facile mais très difficile pour la faire adopter…

Cette loi permet de représenter toutes les composantes du peuple libanais et leurs représentants dans le parlement

Un autre exemple, l’âge du vote. Ceux qui sont âgés entre 18 ans et 21 ans en sont privés. C’est pourtant leur droit de participer aux élections comme dans d’autres pays. Mais certaines forces politiques s’y opposent pour des calculs très étroits et limités…ceci est certes injuste. Ceci nécessite une lutte. La génération des jeunes devrait s’en charger, pour le réclamer et devrait lutter pour ce faire…

En outre, l’Etat juste est celui qui prend soin de son peuple : sa santé, son éducation, son eau, le développement équilibré dans toutes les régions, sans aucune distinction entre elles…

L’Etat doit prendre soin de ceux qui ne peuvent travailler, les personnes âgées, ceux qui souffrent de maladies chroniques, les plus démunis, les orphelins…

L’Etat juste est celui qui n’épuise pas ses citoyens par les impôts comme d’aucuns proposent de le faire et n’ont de mots que pour les impôts, la TVA…

La loi juste des impôts est celle qui adopte celle la taxe progressive…

L’Etat juste est celui qui établit un régime juste pour les salaires, qui s’occupe de l’enseignements public, scolaire et universitaire…

L’Etat juste est celui qui peut protéger sa souveraineté, ses territoires, son espace aérien, ses ressources hydrauliques, ses richesses… celui qui jouit d’une armée puissante et non celui qui adosse à son peuple la charge de se libérer… nous souhaitons que l’Etat libanais puisse avoir une armée digne de ce nom, d’une force maritime, -au moins pour sauver les corps des gens qui se noient en méditerranée-, qui puisse avoir une force aérienne, une force balistique…

L’Etat est celui qui garantit la sécurité pour tous les Libanais, dans leurs villages, leurs quartiers, leurs champs, leurs écoles, sans distinction entre les différentes régions…

Ce sont quelques exemples des qualités de l’Etat que nous voulons construire dans les années prochaines. Si nous agissons ensemble nous pourrons atteindre ces résultats…

Le partenariat et non l’exclusion

Aucun parti, ni courant, ni mouvement ni aucune communauté ne peut prétendre être capable seul d’édifier un Etat juste, il en est ainsi à cause de la structure du Liban

Transformer l’Etat vers une meilleure formule nécessite une collaboration politique de la part de tous, sans écarter ni exclure personne

Tous devraient être présentés dans le parlement comme le garantit la loi proportionnelle, selon sa réelle proportion

Pour le gouvernement aussi, nous sommes pour une formule de partenariat parce que notre pays est un pays communautaire sinon nous irons vers les crises

Nous l’avons sans cesse réclamé…

Si certains veulent se mettre à l’écart et s’exclure eux-mêmes, le choix leur revient. Mais personne ne devrait exclure les autres au nom d’une majorité. Ceci entraine le Liban vers l’aventurisme…

Nous sommes pour le partenariat national pour édifier l’Etat et le sortir de sa crise

Le système majoritaire risque d’écarter certaines communautés, certaines composantes essentielles, serait-ce permis ???

Bien sûr ceci nécessite beaucoup de persévérance, de patience, de modestie, de renoncer aux ambitions personnelles des uns et des autres…

Mais le Liban ne supporte pas une communauté dirigeante même si elle en a les moyens…

Il ne supporte aucun parti dirigeant, aucun mouvement dirigeant…

Tu peux devenir un poids lourd sur le plan régional, mais au Liban tu resteras dans le cadre des équilibres des forces locales…

C’est avec cet esprit que nous allons nous devons nous diriger vers les prochaines années pour que cet Etat soit juste, puissant, réaliser les ambitions de son peuple. C’est notre objectif à nous tous…

Nous allons assumer nos responsabilités

Une chose nouvelle que je voudrais vous dire : nous au Hezbollah, estimons que nous devons plus que jamais assumer nos responsabilités…

En 2005, lorsque nous avons intégré le gouvernement pour la première fois, alors que nous avions refusé de le faire auparavant parce que nous étions opposés au communautarisme politique, aux politiques économiques, nous étions dictés par certaines conditions pour le faire…

En 2005 nous nous étions résignés à faire partie du gouvernement en raison des évènements intervenus après l’assassinat du martyr Rafic Hariri. Il nous fallait protéger le dos de la résistance des parties qui étaient de concert avec l’administration de Bush

Je veux corriger quelque chose, ils nous accusent de demander à l’Etat de protéger la résistance. Jamais nous ne l’avons fait, ni même envisagé.

Tout ce que nous voulions c’est que personne ne la poignarde dans le dos ni ne complote contre elle…

Révisez les fuites de Wikileaks entre l’administration américaine et des responsables libanais et vous verrez…

Maintenant, nous allons faire en sorte de faire part à chaque gouvernement parce que nous sommes concernés par tous les dossiers, électricité, ressources hydrauliques, le buget du gouvernement, le plan de sauvetage…

Les conditions nous ont poussés à faire partie du régime et de l’Etat et devons assumer nos responsabilités plus que jamais. Mais n’allez pas croire que les crises prendront fin.

Il ne faut pas non plus avoir des attentes non réalistes, ni lancer des promesses excessives

Nous n’avons pas les moyens de tout faire au Liban, en raison de sa structure communautaire complexe. Nous devons rester réalistes…

Nous ne pouvons à nous seuls édifier un Etat au Liban, nous ne pouvons seuls édifier un Etat juste… ceci nécessite la collaboration de tous…

Dans les circonscriptions où nous avons contracté des alliances pour les élections, n’allez pas croire que nous sommes devenus un seul parti, que nous allons avoir le même discours, les mêmes objectifs… Des divergences se maintiendront… mais les désaccords n’aboutiront pas à briser ces alliances…

Nous ne pouvons seuls édifier l’Etat libanais

Aller vers l’Est. Sinon rien n’est changé

Je dois m’exprimer sur certains dossiers

Le premier qui doit être une priorité est le problème économique qui est vital

Il nécessite un plan de rétablissement qi doit être discuté avec honnêteté, en toute transparence, sans prendre en otage le pays. Il faut en discuter au Parlement…

Ceux que vous voulez élire doivent être fidèles

Il faut rappeler certaines choses

La politique de l’orientation vers l’Est : si l’Etat persiste de refuser d’ouvrir les marchés aux sociétés et aux investissements en provenance de l’Est, les choses ne changeront pas…

Ns ne disons pas qu’il faut renoncer définitivement à l’Oouest. Nous proposons d’aller dans toutes les directions et d’ouvrir toutes les portes à tous ceux qui veulent investir au Liban

Un trésor dans la mer

Le Liban a besoin d’argent. S’il se dirige vers le FMI qui parle de 4 milliards sur plusieurs années. Que vont-ils faire alors que ses dettes sont estimées à plusieurs dizaines de dollars : 80 milliards, 100 milliards. On ne sait si c’est plus ou moins…

Pourtant nous avons un trésor en mer. Alors que le peuple libanais est en train de souffrir, qu’il est endetté, qu’il a faim, veut partir, sans compter la baisse un trésor estimé a 200 milliards, 300 milliards des dizaines ou des centaines de milliards de dollars se trouve là à coté, dans nos eaux territoriales… surtout dans les eaux du sud…

De quoi avons-nous peur pour sortir ce trésor

Des USA ?

Que vont-ils faire davantage ? les sanctions ? l’embargo ? l’évasion des milliards de dollars en dehors du Liban. Vous pensez que les USA n’étaient pas au courant et qu’ils n’ont pas contribué à l’évasion des capitaux du Liban ???

Ils ont tout essayé, de quoi avez-vous peur ? qu’ils incitent Israël à nous faire la guerre. Cet Israël-là va nous faire la guerre ?

On nous parle de la délimitation des frontières.

Pourquoi Israël n’attend-il pas la fin de la délimitation des frontières et investit déjà dans les zones contestées, celles de la ligne 29, du gisement de Karish ? Pourquoi Israël en fait-il à sa guise dans les zones contestées, sans avoir peur de personne, alors que Liban n’ose même pas le faire dans les eaux territoriales avérées les siennes. Je vous dirai mêmes plus. C’est de votre plein droit que d’explorer le pétrole dans les eaux territoriales libanaises et dans celles qui sont contestées.

Comme l’a dit notre frère Nabih Berri, nous avons mené 10 années de négociations pour ne parvenir qu’au cadre des négociations. Combien nous faudra-t-il encore pour parvenir aux résultats ?

Le Liban n’est pas pauvre

Le Liban n’est pas un pays pauvre ni en faillite et les politiciens ne devraient pas le transformer en un pays mendiant et humilié

Il y a ceux qui se précipitent en proposant de vendre les biens publics de l’Etat, ceux la complotent contre le Liban. Ils ne veulent pas d’un Etat au Liban.

Le Liban n’est pas au bord de la faillite et n’est pas un pays pauvre. Il suffit d’avoir le courage …

Et il n’est pas permis que les politiciens le transforment en un pays mendiant et humilié.

Personne n’ose plus rien dire ni parler parce qu’il nous faut obtenir de l’aide des autres pays… que se passe-t-il ?

C’est vous qui êtes en train de changer le visage de Beyrouth, son identité, de la changer en une ville aux bouches cousues… si un ministre dit quelque chose vous l’obligez à démissionner…

Je vous dis que nous allons le faire et l’ennemi n’osera rien faire, parce que lui aussi a besoin de piller ce pétrole qui appartient aux Palestiniens…

Nous pouvons empêcher l’ennemi de le faire, il suffit de faire planer des drones au-dessus de ses gisements.

A SUIVRE

Source: Al-Manar