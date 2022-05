Vladimir Poutine n’a pas l’intention de limiter sa volonté d’occupation à la seule région du Donbass en Ukraine, mais veut porter le conflit à la Transdniestrie, région de Moldavie qui a fait sécession en 1990, a déclaré mardi la cheffe du renseignement américain, Avril Haines.

« Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, durant lequel il a encore l’intention d’atteindre des objectifs au-delà du Donbass », a déclaré Mme Haines lors d’une audition au Congrès.

Les services de renseignement américains estiment que l’armée russe veut « étendre le pont terrestre (dans le sud de l’Ukraine) à la Transdniestrie », a-t-elle ajouté.

S’il est « possible » que les forces russes réalisent cet objectif dans les mois qui viennent, « ils ne pourront atteindre la Transdniestrie et inclure Odessa sans décréter une forme de mobilisation générale », a-t-elle ajouté.

Le président russe « compte probablement sur un affaiblissement de la détermination des Etats-Unis et de l’Union européenne lorsque les pénuries de biens alimentaires et la hausse des prix de l’énergie vont s’aggraver », a-t-elle prévenu.

Les ambitions de M. Poutine dépassent selon elle les capacités de l’armée russe et cela « signifie probablement que nous allons évoluer dans les prochains mois selon une trajectoire plus imprévisible et potentiellement une escalade », a ajouté Mme Haines.

« La tendance actuelle augmente les chances que le président Poutine se tourne vers des mesures plus drastiques, y compris l’instauration de la loi martiale, la réorientation de la production industrielle ou une potentielle escalade militaire afin de libérer les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs », a-t-elle poursuivi.

« Nous continuons de penser que le président Poutine n’ordonnera l’usage de l’arme nucléaire que s’il perçoit une menace existentielle pour l’Etat ou le régime russe », a-t-elle noté.

Le président russe pourrait néanmoins y recourir « s’il pense qu’il perd la guerre en Ukraine et que l’Otan est soit en train d’intervenir, soit se prépare à intervenir », a-t-elle précisé. Mais, même dans cette hypothèse, « il est probable qu’il enverrait des signaux » avant de le faire, a noté Avril Haines.

