Le président iranien Ibrahim Raisi a affirmé, lors d’une rencontre avec le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, que « Téhéran s’oppose à la politique expansionniste de l’OTAN ».

Et de poursuivre : » la République islamique d’Iran s’oppose aux conflits et à la guerre, par conséquent elle s’oppose férmement aux politiques expansionnistes de l’OTAN ».

Au cours de la réunion, M.Raisi a a déclaré que la richesse historique et la civilisation de l’Iran et de la Pologne pouvaient constituer une plate-forme pour renforcer les échanges scientifiques et culturels entre les deux pays ».

Le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau, a pour sa part, déclaré que « l’histoire des relations entre l’Iran et la Pologne remontait au XVIe siècle ».

« Les deux pays entretiennent des relations amicales depuis près de 5 siècles, et l’un des aspects les plus mémorables des relations entre les deux pays est l’hospitalité des réfugiés de Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale », a ajouté le ministre polonais.

Soulignant que « les deux pays ont beaucoup en commun », le ministre polonais des Affaires étrangères a noté : « Les peuples d’Iran et de Pologne ont résisté à l’ingérence des puissances étrangères dans les affaires de leurs pays ».

Selon lui « le niveau de coopération économique et commerciale entre les deux pays n’est pas suffisant ».

Zbigniew Rau a déclaré que « la Pologne voudrait relancer et améliorer le niveau de sa coopération avec l’Iran dans les domaines du commerce, de l’économie, de la culture et de la science ».

Source: Traduit d'AlMayadeen