Les factions de la résistance palestinienne, ont affirmé à l’occasion du premier anniversaire de la bataille de l’épée d’al-qods, que « la bataille a établi de nouvelles règles d’engagement dans l’histoire du conflit avec l’ennemi israélien, qui ne peuvent être annulées ».

A l’occasion du premier anniversaire de la bataille de l’épée d’al-Qods, le porte-parole officiel des Brigades Al-Qods, Abou Hamza ,a confirmé que « cette bataille héroïque a marqué une étape importante dans l’histoire du conflit avec l’ennemi israélien ».

Il a ajouté : « Il y a un an, la décision du commandement mixte de la résistance palestinienne de frapper le Kornet dans le nord de Gaza, pour être l’emblème de la bataille héroïque de l’Épée d’al-Qods, que nous avons menée dans les Brigades Al-Qods, avec toutes les factions de la résistance, pour réaliser une victoire pour Al-Qods et pour son peuple courageux, pour ceux qui se sont soulevés dans une intifada que notre peuple poursuit de toutes ses forces dans tous les domaines ».

Abou Hamza a ajouté : « La résistance a pu passer de la défense à l’attaque, dans le cadre de nouvelles règles d’engagement, dont nous ne pouvons en aucun cas nous retirer, et nous laisserons les actions prouver ce que nous disons ».

Martyrs d’Al-Aqsa : la bataille de l’épée d’al-Qods était le début, et non la fin

À son tour, le porte-parole des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, Abou Jihad, a affirmé que « cette bataille était le début, et non la fin », notant que « la résistance a transmis par un message au gouvernement d’occupation israélien, que le compte restera ouvert . »

Abu Jihad a ajouté que « la résistance était au cœur d’un seul homme et a pu imposer de nouvelles équations, forçant l’ennemi à ne pas isoler Al-Aqsa et aucune faction séparément ».

Le porte-parole des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa a déclaré : « Toute bataille future contre l’occupation sera différente des précédentes, car la résistance a beaucoup de capacité à faire plier l’ennemi ».

Les Brigades Moudjahidines : L’épée d’al-Qods est toujours là pour protéger nos lieux sacrés et nos dirigeants

Le porte-parole militaire des Brigades moudjahidines, Abou Bilal, a également mis en garde les dirigeants de l’occupation israélienne et ses responsables militaires : « Dans toute bataille future, vos maisons ne seront pas épargnées par nos missiles, car l’épée d’al-Qods est toujours présente pour protéger nos lieux saints et nos dirigeants jusqu’à la libération totale. »

Il convient de noter que le Comité de suivi des Forces nationales et islamiques dans la bande de Gaza a publié un communiqué de presse, à l’occasion du premier anniversaire de la bataille de « l’épée d’al-Qods », dans laquelle il a déclaré qu’elle « représente un tournant stratégique et un changement qualitatif dans la nature de la bataille menée par le peuple palestinien contre l’occupation israélienne. »

Brigades du martyr Abu Ali Mustafa : L’épée d’al-Qods est un exploit qualitatif pour la résistance

Le commandement des Brigades du martyr Abu Ali Mustafa a confirmé que « la bataille de l’épée d’al-Qods a constitué un saut qualitatif pour la résistance, car elle a su imposer ses équations malgré l’ennemi ».

Les Brigades du martyr Abu Ali Mustafa a ajouté qu’elle « surveille de près le comportement de l’ennemi sioniste et ses menaces, et qu’elle a la main sur la gâchette pour répondre à toute intrusion contre le peuple palestinien », notant que « ses forces, dans les différentes formations militaires, sont en alerte et prêtes à riposter, coïncidant avec l’annonce par l’ennemi du déclenchement de ses manœuvres. »

Hamas : L’épée d’al-Qods a représenté une lourde défaite pour l’occupation et son armée

Le Hamas a affirmé que « la bataille de l’épée d’al-Qods a représenté une lourde défaite pour l’occupation et son armée, et a dévoilé l’état de fragilité sur le front interne de l’entité ».

Le Hamas a souligné que « la résistance a réussi à défendre al-Qods et Al-Aqsa, et a établi de nouvelles équations qui vont changer la nature du conflit avec l’occupation ».

Et d’ajouter: » la résistance est entrée dans la bataille de l’épée d’al-Qods pour défendre la Ville Sainte, et pour soutenir les habitants d’al-Qods et ceux stationnés à la mosquée Al-Aqsa ».

Mouvement al-Ahrar : L’épée d’al-Qods restera légitime et ne sera pas rengainée

Pour sa part, le Mouvement al-Ahrar a souligné que « cette bataille, que la résistance a déclenchée, est intervenue à un moment sensible, pour mettre fin à la poursuite des massacres de l’occupation et de ses agressions contre notre peuple à al-qods et dans le quartier de Sheikh Jarrah ».

Le mouvement a souligné que « la bataille de l’épée d’al-Qods a unifié le peuple palestinien et établi de nouvelles règles d’engagement avec l’occupation, et a ramené la cause palestinienne au premier plan après que de nombreux hypocrites ont cherché à l’étouffer voire certains ont même conspiré contre elle pour servir l’occupation. »

Comités de résistance : L’épée d’al-Qods est une station inspirante qui a éclairé le chemin de la liberté

À leur tour, les comités de résistance en Palestine ont décrit la bataille de l’épée d’al-Qods comme une « station inspirante qui a éclairé le chemin de la liberté, de la victoire et du droit de retour à toute la Palestine, depuis son fleuve à sa mer ».

Le directeur du bureau des médias des comités de résistance, Muhammad al-Buraim, Abu Mujahid, a déclaré que « la bataille de l’épée d’al-Qods et les opérations héroïques qui l’ont suivie ne sont qu’une page lumineuse de l’histoire de la fierté et la dignité de notre peuple et de notre nation », soulignant que « cette bataille se poursuivra grâce à la détermination inébranlable de notre peuple et sa vaillante résistance ».

Hier, la direction de la salle commune des factions de la résistance palestinienne a annoncé » l’état d’alerte et de préparation dans toutes les ailes et formations militaires, parallèlement à l’annonce par l’ennemi du déclenchement des manœuvres du mois de guerre, baptisée chars de feu ».

La bataille de l’épée de Jérusalem, qui a commencé le 10 mai de l’année dernière, a duré 11 jours, jusqu’à ce que les factions palestiniennes forcent l’occupation à cesser le feu. Pendant la bataille, la résistance palestinienne a ciblé des centres israéliens vitaux, au cours desquels elle a utilisé des missiles qui ont atteint les profondeurs des territoires occupés.

Source: Traduit d'AlMayadeen