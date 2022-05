Les Gardiens de la révolution islamique en Iran ont déclaré avoir bombardé « des sites terroristes à Erbil », dans le nord-ouest irakien, après l’arrestation dans une ville iranienne de 5 militants venus de cette province irakienne et qui ont avoué leurs intentions de sabotage contre l’Iran.

« Cette opération est une riposte aux actes maléfiques que les groupuscules terroristes ont perpétrés ces derniers temps en envoyant des terroristes armés a l’intérieur du pays pour exécuter des attentats de sabotage et sécuritaires », a publié le Bureau des relations générales du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI ».

Ce dernier a précisé que l’attaque a été réalisée au moyen de pièces d’artillerie et de drones.

Et de poursuivre : les 5 terroristes ont capturé dans la ville de Baneh dans la province du Kurdistan à l’ouest du pays.

« Ils ont avoué leurs intentions de sabotage contre la RII », a ajouté le bureau.

Le mois de mars dernier, le CGRI avait revendiqué une attaque balistique de plusieurs missiles contre une villa proche d’Erbil, dans laquelle se trouve selon lui « le centre stratégique des complots sionistes ».

En outre, le ministère iranien de l’Intérieur a révélé ce mercredi 11 mai avoir arrêté deux ressortissants européens qui ont tenté de perpétrer des émeutes pour déstabiliser le pays.

Selon le ministère, ils ont tout de suite été arrêtés lorsqu’ils sont rentrés dans le pays.

« Ils voulaient exploiter certaines revendications des classes et des catégories du pays pour les réorienter et prendre le pays vers les émeutes et le chaos et déstabiliser la société », a-t-il ajouté.

Selon l’agence Mizane, affiliée au pouvoir juridique iranien, « les comploteurs ont envoyee deux personnes pour former un réseau destiné a déstabiliser la sécurité. Ils ont des nationalités européennes, sont experts pour semer le chaos et font partie d’un appareil d’espionnage ». L’agence n’a toutefois pas précisé le ou les pays d’où ils sont venus ni la date précise de leur entrée.

Selon l’appareil de sécurité iranien, les deux espions ont été poursuivis dès qu’ils ont foulé de leur pieds le sol iranien. Leurs programmes et leurs rencontres secrètes ont été dévoilés et documentés et une partie d’entre eux sera révélée.

Source: Divers