Une enquête préliminaire menée par l’armée d’occupation israélienne a révélé que la martyre Shireen Abou Akleh se trouvait au moment de son assassinat dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, à environ 150 mètres des forces israéliennes, ont rapporté les médias israéliens.

L’enquête menée par le commandement central de l’armée a prétendu « qu’il n’est toujours pas clair si la journaliste palestinienne a été tuée par des tirs israéliens ou par des hommes armés palestiniens, au moment où elle couvrait l’opération militaire à Jénine mercredi », a indiqué le journal israélien Haaretz.

« Les soldats de l’unité Dovdivan (une unité spéciale de l’armée israélienne) ont tiré des dizaines de balles lors de l’opération à Jénine, mais on ne sait pas encore si ce sont des tirs israéliens ou palestiniens qui ont tué la journaliste d’AlJazeera », a poursuivi le journal.

Haaretz a déclaré que la balle qui avait pénétré dans la tête d’Abou Akleh était d’un diamètre de 5,56 mm et avait été tirée à partir d’un fusil M16.

L’unité Dovdivan est spécialisée dans la réalisation des tâches militaires spéciales pour l’armée d’occupation. Les éléments de cette unité travaillent au sein des agglomérations palestiniennes. Raison pour laquelle ils doivent avoir des traits orientaux pour qu’ils n’éveillent pas les soupçons à leur égard lorsqu’ils se déguisent pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.

L’unité Dovdivan a souvent recours à des experts de maquillage et de déguisement qui travaillent 24 heures sur 24 avec les éléments de cette formation, fondée par Ehud Barak en 1987.

La plupart des assassinats, ayant ciblé les cadres de l’Intifada palestinienne, ont été perpétrés par des éléments de l’unité Dovdivan.

Les éléments de cette unité procèdent également à des enlèvements de Palestiniens recherchés par les services de sécurité sionistes.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé, mercredi matin, « le martyre de la journaliste Shireen Abu Akleh, qui a été visée à la tête par des tirs israéliens, au moment où elle couvrait la prise d’assaut israélienne de la ville de Jénine.

La chaine AlJazeera et l’Autorité palestinienne ont accusé ‘Israël’ d’avoir délibérément tué Shireen Abu Akleh. Palestinienne chrétienne âgée de 51 ans et ayant aussi la nationalité américaine, la journaliste portait une veste pare-balles siglée « presse » et un casque de reportage alors qu’elle couvrait l’invasion de Jénine.

L’annonce de son décès a suscité une vive émotion dans les Territoires palestiniens, dans le monde arabe où ses reportages ont été suivis pendant plus de deux décennies, en Europe et aux Etats-Unis.

Jeudi en fin de matinée, une cérémonie officielle a été organisée à Ramallah en Cisjordanie, au siège de l’Autorité palestinienne, en présence du président Mahmoud Abbas et de représentants de la presse, avant ses funérailles vendredi dans une église d’AlQuds, où elle avait grandi.

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi