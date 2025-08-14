L’occupation israélienne et les États-Unis poursuivent le dialogue avec cinq pays concernant la possibilité d’intégrer les habitants de Gaza sur leurs territoires.

« Des progrès ont récemment été réalisés dans les négociations avec l’Indonésie et la Somalie », selon une source israélienne à Channel 12.

Cette source a indiqué que « certains pays se montrent plus ouverts à cette question que par le passé ».

Des dialogues sont également en cours avec le Soudan du Sud, la Libye et l’Ouganda, mais aucun accord concret n’a encore été conclu. Ces contacts devraient se poursuivre.

Ce matin, le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a démenti « les informations publiées par l’Associated Press concernant des contacts israéliens pour le transfert de Gazaouis sur son territoire », soulignant que « ces allégations sont sans fondement et ne reflètent pas la politique du gouvernement du Soudan du Sud ».

