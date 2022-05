Les médias israéliens ont fait part vendredi, « d’inquiétudes au sein l’establishment sécuritaire et militaire quant au courage des Palestiniens dans la ville palestinienne de Jénine ».

« Je ne me souviens pas d’une telle chose depuis 20 ans, ils (jeunes palestiniens) ont tiré des milliers de balles », a raconté Amir Bahbout, analyste militaire et correspondant du site israélien Walla.

Bahbout a poursuivi, citant l’enquête militaire israélienne sur l’embuscade de Jénine les forces d’occupation israéliennes « ont été exposées à des milliers de tirs des combattants palestiniens et ont été forcées de se retirer, tandis que les balles continuaient de pleuvoir sur les soldats israéliens, ce qui a conduit à l’explosion à plusieurs reprises des pneus des véhicules militaires et à la mort d’un officier israélien ».

Un soldat de l’occupation israélienne a ajouté, dans son témoignage : « J’ai servi dans l’armée pendant vingt ans et j’ai participé à l’invasion de la Cisjordanie, à la deuxième guerre du Liban et à l’opération Plomb durci contre Gaza, et j’ai participé à tous les combats, mais ils n’étaient pas comparables à ce que nous avons rencontré aujourd’hui à Jénine. »

Et de poursuivre : « Nous avons retiré les véhicules militaires, dont les pneus étaient endommagés, et ce, pour ne pas retourner à Jénine. Heureusement qu’on avait des vitres pare-balles ».

Rappelons que l’armée d’occupation a annoncé, le vendredi 13 mai, la mort d’un officier de l’unité spéciale Al-Yamam, lors d’affrontements avec les résistants palestiniens qui repoussaient un assaut contre le camp de réfugiés de Jénine.

Les Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad, a revendiqué l’embuscade contre les forces d’occupation.

Par ailleurs, 13 Palestiniens, dont le frère du détenu Zakaria Zoubeidi, ont été blessés lors de ces combats.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen