Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, no festival eleitoral « Proteger e Construir », na região do Bekaa, na sexta feira dia 13 de maio de 2022

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, em um discurso proferido durante o festival eleitoral organizado pelo Hezbollah no Bekaa, dirigiu sua palavra à população presente no local: « Sua presença hoje é uma mensagem clara, pois o objetivo do festival é expressar nosso apoio ao grupo « Esperança e Lealdade” no distrito de Baalbek-Hermel, a lista “Zahle é a mensagem” no distrito de Zahle e a lista “Amanhã melhor” em West Bekaa e Rashaya”.

Acrescentando: “Estas listas são compostas por irmãos e irmãs que nos são queridos. Esperamos que cheguem ao Parlamento para servir ao seu país e ao Bekaa”.

O assassinato de Shirene Abu Aqleh envia uma das mensagens mais fortes ao mundo: Essa mulher oprimida que foi martirizada era cristã.

Sayed Hassan Nasrallah condenou o crime do inimigo israelense enfatizando que: « A correspondente do canal de satélite do Qatar Al-Jazeera Sherine Abu Aqleh testemunhou os crimes do inimigo por muitos anos e a opressão do povo palestino, e hoje ela caiu como mártir, oprimida, vítima de um dos inúmeros crimes israelenses. Isso demonstra mais uma vez a realidade deste inimigo: assassino e criminoso, e sua brutalidade não mudou e não mudará, quando olhei para as imagens dela e como ela morreu, imaginei seu sangue nos rostos de todos que se normalizaram com a entidade sionista, na testa e nas mãos”.

Sua Eminência sublinhou : »Não há dúvida de que este incidente traz mensagens muito fortes para o povo palestino, os povos árabes, islâmicos e todos os povos do mundo ».

Acrescentando: “A mensagem mais forte no martírio desta mulher oprimida é que ela era cristã. Esta mensagem afirma a todos que Israel, esta entidade temporária, não só ataca, mata, oprime, prende e tortura muçulmanos e cristãos, mas também destrói as casas deles e viola os lugares sagrados do povo em todas as entidades ».

O Sayed sublinhou: “Esperamos que seu sangue desperte consciências mortas para ressuscitar o que ainda resta nesta nação de bondade e honra”.

Por outro lado, Sayed Nasrallah desejou apresentar suas condolências às famílias dos mártires de Nubl e Zahraa, mortos durante um ataque realizado por grupos terroristas armados no norte de Aleppo, na Síria.

O Bekaa e a Resistência

Sayed Hassan afirmou que: “A nossa Resistência começou nessa região, nas colinas, no Vale e nos acampamentos do Bekaa, nos corações de seu povo, na percepção de suas mentes, carregando muito apoio e amor. Foi aqui que a Resistência Islâmica se estabeleceu e o povo a abraçou e suportou todas as consequências ».

Nasrallah sublinhou: « Nenhuma voz no Bekaa e Baalbek-Hermel soou para dizer ‘Basta’, pelo contrário, essas pessoas apoiaram, defenderam e até abraçaram a resistência, e este é o ápice da lealdade ».

O líder do Hezbollah explicou: « O que eles querem de vocês hoje é o que Israel tentou forçá-lo a fazer através de seu bombardeio: Ou seja, renunciar à resistência e às armas da resistência, porém hoje os bombardeios são políticos, midiáticos, econômicos e financeiros como sanções, acusações, pressões e difamações cujo objetivo é que vocês abram mão da resistência como principal slogan eleitoral ».

O Bekaa e a luta contra o terrorismo takfirista

Sayed Nasrallah lembrou: “Diante do terrorismo, você foi determinado e leal, levantou-se para preservar o Bekaa e todo o país, e com você a resistência”.

Sayed Nasrallah disse que: “Os líderes cristãos anti-sírios que são contra a resistência não pensaram nos cristãos nas aldeias da frente e perto das fronteiras com a Síria, eles os consideraram perdas colaterais ». Eu lhe pergunto: “Você está com o lado que carregou o fuzil e defendeu o Vale do Bekaa, ou com aquele que forneceu a arma para grupos terroristas atacarem suas casas »?

A Resistência e os projetos de desenvolvimento no Bekaa

E continuando: “Nossa presença no estado visa prestar serviços aos menos favorecidos e, portanto, não tiramos dinheiro dos ministérios que administramos, mas gastamos dinheiro para esses ministérios. Entre os projetos de desenvolvimento que pretendemos defender e realizar após suas eleições legislativas, o da construção de um túnel ligando a capital Beirute ao Bekaa. Este é um projeto estratégico e o Ministro das Obras Públicas já iniciou os seus contatos e pretende continuar este projeto com os deputados do Bekaa. Outro projeto que pretendemos implementar é a descentralização administrativa e, finalmente, fechar o arquivo sobre as relações libanês-sírias.

Sayed Hassan Nasrallah perguntou: « Esta campanha eleitoral foi infelizmente caracterizada por uma série de forças políticas opostas por um discurso de ódio, confessional, dominado por um único slogan que deveria resumir seu programa eleitoral para resolver a crise econômica e social do país, desarmar a resistência. Alguns foram tão longe em seu racismo e fascismo para pedir aos libaneses que votem em erradicar o Hezbollah, até mesmo os xiitas. Pergunto a eles: As armas da Resistência impediram a implementação de um plano para resolver a eletricidade no Líbano ou para a construção de barragens, ou para a reparação de estradas ou para abrir as portas para empresas estrangeiras investirem no Líbano? As armas da Resistência protegeram políticas financeiras corruptas ou o roubo de bilhões de dólares de depositários libaneses »?

Sayed Nasrallah convocou: “Aqueles que compilaram suas listas de eleitores na Embaixada dos EUA para exigir que Washington devolva o dinheiro do depositário que foi contrabandeado. E acima de tudo, não me digam que os Estados Unidos não monitoram todas as transferências de dinheiro do mundo, eles sabem para onde vai e de onde vem e para onde cada dólar é transferido ».

Algumas campanhas eleitorais chegaram ao cúmulo do ridículo a ponto de meu dedo ameaçador se tornar um título de sua plataforma eleitoral.

Sobre algumas campanhas eleitorais que aconteceram, Sayed Nasrallah disse: “Nas campanhas eleitorais, ouvimos muitas coisas engraçadas e testemunhamos um estranho fenômeno de disseminação de ódio e ressentimento no Líbano, atingindo um nível de leviandade e decadência moral e intelectual, por parte de alguns que se apresentam como líderes que querem resolver crises ». « Entretanto, eles resumem seu programa eleitoral no desejo de permitir que as pessoas bebam, vão à praia, dancem, andem na rua de bermuda! Estou perguntando quando o Hezbollah o impediu de tudo isso? Mesmo nos subúrbios há mulheres que não usam véu ».

E para continuar: “Então eles focaram no meu dedo, que eu levanto para ameaçar o inimigo israelense ou o terrorismo takfirista. Eu sei que este dedo enfurece os EUA, os takfiris e os inimigos do Líbano. Mas por que meu dedo incomoda tanto nossos adversários políticos? O valor do dedo que estão lutando para quebrar representa seus dedos pressionados contra o gatilho e suas escolhas que recusam a humilhação, esse dedo levantado são seus dedos manchados de tinta em 15 de maio na boca das urnas, o sangue dos mártires continuará protegendo a pátria”.

O Sayed observou: “Um desses políticos é responsável pelo desaparecimento de 11 bilhões de dólares e pelas políticas econômicas que levaram às crises atuais, e ele ousa dizer que o caminho da salvação começa com a libertação do estado do Hezbollah”.

Nasrallah destacou que: “Washington, com seu grupo de agentes locais, ajudou a transferir o dinheiro dos depósitos libaneses para o exterior. É o EUA que impede investimentos no Líbano, oculta roubos e trabalha para matar os libaneses de fome”.

E para concluir: “O dia das eleições será uma mensagem para todos aqueles que conspiram contra a Resistência, suas armas e o futuro dos libaneses”.

FIM

Source: Al-Manar