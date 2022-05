Hayat Tahrir al-Cham (HTC), l’ex-branche d’al-Qaïda en Syrie a entamé des travaux pour séparer ses zones d’influence dans la province d’Idlib des zones d’influence des factions soutenues par la Turquie dans la province d’Alep, a rapporté le site web de la télévision libanaise d’information satellitaire al-Mayadeen.

Selon des sources locales à Idlib, HTC utilise des dizaines des véhicules pour creuser des tranchées, ainsi que ses personnes kidnappées qui effectuent les travaux de dépoussiérage et élèvent des monticules de terre le long des zones situées au nord d’Idlib, adjacentes aux zones des factions de la milice de l’Armée nationale soutenue par la Turquie.

Les sources ont souligné que « l’objectif de HTC est de séparer ses zones d’influence de celle de Afrine et d’empêcher les opérations de contrebande qui affectent ses intérêts économiques et le financement de son organisation ».

« Les travaux de creusement se déroulent depuis la ville d’Atmat, au nord d’Idlib, jusqu’à Deir Ballout, dans la province d’Afrine, au nord-ouest d’Alep », ont précisé les sources d’al-Mayadeen. Selon lesquelles « la profondeur de chaque tranchée dépasse les 4 mètres, et la hauteur des monticules s’élève sur environ deux mètres ».

« Des dizaines de personnes kidnappées sont utilisées pour effectuer des travaux d’excavation, sous haute sécurité, pour éviter tout cas d’évasion qui pourrait survenir pendant les travaux », ajoutent ces sources.

Selon des sites syriens, des centaines de familles qui vivent dans les zones d’influence de HTC, notamment dans les camps, ont recours pour survivre à la contrebande des produits alimentaires et du carburant depuis les zones contrôlées par les factions turques. Mais leurs membres sont souvent victimes de tirs de feu mortels de la part des miliciens de HTC. Leur dernière victime a été une femme de 30 ans et mère de 4 enfants qui tentait de faire passer du carburant vers le camp d’Atmat où elle vit. Des affrontements ont éclaté par la suite entre les habitants du camp et des miliciens d’un check-point avoisinant.

HTC contrôle l’ensemble du gouvernorat d’Idlib et la province occidentale d’Alep, s’étendant de Maarat al-Naasan, en passant par la ville d’al-Atareb jusqu’à al-Ghazawiya, ainsi que la province nord de Lattaquié, et quelques zones restantes de la plaine d’al-Ghab, à l’ouest de Hama.

Les forces gouvernementales syriennes contrôlent les zones sud du gouvernorat d’Idlib, s’étendant du village d’al-Ankawi à travers la ville de Kafr Nabl jusqu’à Maarat al-Numan, en plus de contrôler le gouvernorat oriental de la ville de Khan al-Sabil à la ville de Saraqib le long de la route internationale M5 vers la province occidentale d’Alep.

Source: Médias