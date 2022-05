La télévision iranienne a confirmé ce mardi 17 mai que les deux espions européens arrêtés par le ministère iranien de la Sécurité étaient de nationalité française.

Selon un reportage télévisé, l’un des deux espions est un homme de 69 ans qui s’appelle Tchark Paris, et le second une jeune femme de 37 qui s’appelle Cécile Kehler .

Ils étaient arrivés à l’aéroport de Téhéran depuis la Turquie le 28 avril passé, avec un visa touristique, et depuis ils étaient sous surveillance.

Ces deux personnes ont rencontré des membres d’un syndicat d’enseignants qui animait ces derniers jours un mouvement de contestation des enseignants. Ces membres sont devenus les invités des chaines de télévision persanophones qui pullulent dans les environs de l’Iran et qui les ont incités à se révolter, constate le reportage télévisé.

Leur but était de « détourner les protestations de leur piste », estime la télévision iranienne.

Cette dernière a diffusé un document sonore dans lequel les deux agents français évoquent en anglais ouvertement leurs plans destinés a faire éclater des émeutes en Iran. On y entend une voix atribuée à l’agente française disant en anglais : « C’est une bataille pour atteindre la majorité des Iraniens ». Puis une intervention de l’agent français qui a dit: « Nous devons construire un paquet révolutionnaire ».

Les deux espions ont été arrêtés le 7 mai alors qu’ils se rendaient à l’aéroport de Mehrabad, pour quitter l’Iran

Lundi 16 mai, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Said Khatibzadeh, a déclaré que « les pays européens, en particulier la Grande-Bretagne et la Suède, devraient cesser d’envoyer des espions en Iran et ne pas exploiter les Iraniens résidant sur leur sol ».

Source: Médias