Le chef du Courant patriotique libre, Gibran Bassil, a affirmé que « son bloc occupe du plus grand bloc au parlement libanais, alors que certains ont déclaré une victoire fictive », soulignant que « nous ne laisserons pas passer l’argent et la fraude inaperçus, et malgré notre défaite à Jezzine nous y représentons toujours une majorité. »

Le chef du Courant patriotique libre, qui a tenu une conférence de presse ce mardi, à la suite de la publication des résultats des élections législatives, a réitéré « depuis la position du vainqueur », comme il l’a dit, son appel au « dialogue avec tous . »

Bassil a déclaré: « Beaucoup s’attendaient à notre mort politique lors de ces élections, et cette question ne s’est pas concrétisée. Les élections sont pour nous une occasion pour travailler davantage, et nous sommes prêts à coopérer avec tout le monde ».

Il a poursuivi : « Nous avons tiré de nombreuses leçons de ces élections, et notre victoire est mêlée de tristesse pour les victimes de l’explosion du port de Beyrouth et d’inquiétude pour l’avenir ».

Bassil a noté qu' »avec la victoire imaginaire annoncée par certains, hier, lundi, le prix du dollar a connu un grand bond sur le marché ».

Il a souligné que « la diversité est requise, mais la fragmentation est rejetée », notant que « l’idée d’éliminer qui que ce soit est une illusion, et la question des technocrates est rejetée. Il y a une légitimité populaire que nous devons respecter ».

Bassil a estimé qu ‘ »aujourd’hui n’est pas le moment d’un duel pour se vanter qui est le plus fort. Nous sommes obligés de mettre la main dans la main dans l’intérêt du Liban ».

Il a poursuivi: « Notre blessure dans le mouvement est Jezzine, où l’erreur s’est produite à cause de la performance du mouvement et à cause du siège politique auquel nous avons été confrontés là-bas », notant que « malgré l’argent politique, nous représentons toujours la majorité à Jezzine . »

Le chef du Courant patriotique libre a renouvelé son appel au dialogue pour le Liban, déclarant : « Nous tendons la main à tout le monde ici et à l’étranger pour une coopération ».

Source: Traduit d'AlMayadeen