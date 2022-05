Un avion de chasse F-14 appartenant aux forces armées iraniennes a volé après avoir subi des opérations de maintenance de base sachant qu’il est resté clouer au sol pendant 18 ans.

Le commandant de l’armée de l’air iranienne, le général de brigade Hamid Wahedi, a déclaré que « cet avion de chasse avait subi des opérations de maintenance à la huitième base aérienne, « Shahid Babai » à Ispahan (centre de l’Iran) ».

Il a ajouté: « Nos ennemis n’ont jamais imaginé qu’après toutes ces années, nous pourrions remettre en service cet avion, qui a besoin d’une technologie très compliquée pour être réparé et réhabilité. »

Le Général de Brigade, Pilote Wahedi, a indiqué que ce chasseur a subi des opérations de maintenance qui ont exigé la mobilisation de 38 000 experts/heure sur 3 ans de travail acharné jour et nuit, pour reprendre son service tout en améliorant ses capacités de combat défensives.

Il a évoqué « le remplacement et la réparation de milliers de pièces de rechange pour cet avion lors des opérations de réhabilitation », ajoutant que « les étapes de réparation et de maintenance ont été réalisées à cent pour cent par nos experts et nous n’avons eu besoin d’aucune entreprise extérieure ».

Le commandant de l’armée de l’air, le général de brigade, le pilote Hamid Wahidi, a piloté le chasseur après avoir terminé ses opérations de maintenance de base pour tester ses nouvelles performances militaires.

Source: Al-Manar