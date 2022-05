Les citoyens qui communiquent avec les Israéliens de quelque manière que ce soit seront condamnés à mort selon une loi qui devrait entrer en vigueur en Irak, a rapporté le lundi l’hebdomadaire sioniste britannique Jewish News, cité par i24.

La loi s’appliquera à tous les citoyens irakiens, aux étrangers en visite dans le pays et aux Irakiens à l’étranger, et s’étendra aux organisations liées à ‘Israël’ et à la communication en ligne via les réseaux sociaux.

Intitulé « Interdiction de la normalisation et de l’établissement de relations avec l’entité sioniste », le projet de loi interdit strictement « tout contact et toute communication, de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, avec l’entité sioniste occupante, ses ressortissants et ses représentants, qu’il s’agisse de personnes, d’institutions ou d’organisations, pour quelque raison que ce soit ».

Le projet de loi, qui a été présenté par le dirigeant Moqtada al-Sadr, interdit également la « promotion de toute idée, idéologie, principe ou comportement israélien ou sioniste, sous quelque forme que ce soit », les contrevenants risquant « l’exécution ou l’emprisonnement à vie ».

Il interdit également toute forme d' »assistance financière ou morale » à ‘Israël’ ou à toute institution qui lui est affiliée.

Le projet de loi doit encore recevoir l’approbation d’une sous-commission parlementaire, mais le Jewish News a cité des sources qui affirment qu’il pourrait se concrétiser.