Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, a accusé des Etats régionaux d’exporter les terroristes vers l’Afghanistan.

Lors d’un discours prononcé ce vendredi 27 mai, lors de la quatrième réunion régionale sur la sécurité à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, il a souligné que la volonté de la République islamique d’établir la sécurité sur le territoire afghan « est extrêmement importante, car elle contribue à donner au peuple afghan le bien-être qu’il souhaite ».

Or, selon M. Shamkhani « il existe des preuves et de documents convaincants et préoccupants quant au rôle joué par certains pays de la région dans le transport des terroristes et leur envoi en Afghanistan ».

« Ce qui nécessite d’affronter ces terroristes, en particulier de la part du gouvernement afghan, qui doit assumer ses responsabilités face au terrorisme et à ses commanditaires », a-t-il insisté. « Le terrorisme et l’extrémisme font partie des éléments les plus importants pour déstabiliser la sécurité et la stabilité en Afghanistan », a-t-il averti.

Ces dernières semaines, l’Afghanistan a fait l’objet de 4 attentats à la bombe meurtriers, 3 d’entre eux ont visé des minibus à Mazar-i-Sharif dans le nord, et le quatrième une mosquée à Kaboul, tuant 16 personnes.

M. Shamkhani a souligné que « la sécurité de l’Iran est basée sur l’établissement de la sécurité dans la région, et notre pays considère que l’établissement de la sécurité et de la paix en Afghanistan est l’une des questions nécessaires et importantes pour tous les pays de la région, qui devraient concentrer leurs capacités sécuritaires et leurs mesures communes de dissuasion pour empêcher la cristallisation du noyau d’insécurité et de déstabilisation dans cette région.

Selon le responsable iranien, les Etats-Unis portent la responsabilité de la guerre afghane, qui a duré 20 ans, en plus de la guerre en Ukraine, en raison de leur politique expansionniste.

Source: Médias