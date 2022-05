La télévision iranienne a diffusé ce samedi 28 mai les premières images de la base secrète stratégique des drones de l’armée iranienne, construite dans le sol à une profondeur de plusieurs centaines de mètres.

Baptisée Base 313, elle fait partie des nombreuses bases de l’armée iranienne, qui ont été conçues et construites selon les spécifications de sécurité requises dans les zones frontalières.

Selon la télévision iranienne arabophone al-Alam, cette base contient des drones de combat, de reconnaissance et de bombardement équipés de divers systèmes de missiles, de bombes artisanales et de systèmes de guerre électronique : dont 100 avions Kaman-22, Kaman-12, Ababil-5, Muhajir-6, Fotros et Karrar, qui sont équipés de divers types de munitions, de bombes, d’intercepteurs, de missiles sol-air et de projectiles fabriqués localement.

Parmi les nouvelles réalisations de la Base 313 figurent le missile Haidar-1, qui sert à augmenter la portée des opérations du Violin-22 et à effectuer des opérations de bombardement à distance, ainsi que le drone de croisière Haider-2, utilisé pour les missions à distance.

Les drones stratégiques ont été dotés de la capacité de transporter des drones de croisière.

Sont également déployés dans cette base des drones explosifs Arch, des drones anti-radar Amid, et des types de drones de combat équipés de bombes ailées Balan, de missiles Shafak, Qaïm et al-Mas, qui sont destinés à effectuer des missions au-dessus des frontières iraniennes ainsi que dans des zones reculées.

Parmi les caractéristiques des drones cette base, selon la télévision iranienne : ils disposent d’une longue autonomie de vol, ils peuvent voler à de grandes altitudes après avoir accompli leur mission, ils ont la capacité d’emporter des types d’armes anti-aériennes et de munitions destinées à bombarder des cibles au sol de manière ponctuelle et à distance, et des capacités élevées pour transporter des systèmes de collecte d’informations, des systèmes de guerre électronique.

Ils peuvent aussi être équipés de systèmes d’autosurveillance, de systèmes de navigation aérienne et de systèmes de communication sécurisés.

Source: Médias