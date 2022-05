Dans l’après-midi de ce dimanche, la marche des drapeaux organisée par les colons israéliens est arrivée à Bab al-Amoud, l’entrée principale vers les vieux quartiers de la ville sainte d’al-Qods.

Alors que plus de 25 000 colons y étaient entassés, un drapeau palestinien accroché à un drone a volé au-dessus de leurs têtes.

Auparavant, les forces d’occupation israéliennes avaient dressé des barricades de fer dans la région de Bab al-Amoud, pour empêcher les Palestiniens de passer et s’étaient déployés en grand nombre dans les vieux quartiers de la ville sainte. Quelque 3000 militaires israéliens ont été mobilisés.

En même temps, des dizaines de Jérusalémites ont organisé leur marche des drapeaux palestiniens depuis la rue Salaheddine où des affrontements ont éclaté avec les forces d’occupation qui ont tiré sur eux de gaz lacrymogènes et ont arrêté quelques jeunes palestiniens.

Dans la matinée, près de 2600 colons ont commencé dès l’aube à investir l’esplanade des mosquées en plusieurs groupes, pendant 4 heures, selon l’Administration du legs islamique. Se trouvaient parmi eux le député israélien extrémiste Itamar ben Gvir qui a lancé un appel pour détruite le dôme de la mosquée al-Aqsa et ses disciples.

Les colons étaient escortés par les policiers de l’occupation qui pourchassaient les Palestiniens et les capturaient.

Les colons ont été vus dans les cours de l’esplanade en train de danser, et de faire des prières talmudiques et de se coucher sur leur ventre.

Selon Arab48, des affrontements ont éclaté dans les vieux quartiers arabes, lorsque des colons qui s’y promenaient arborant les drapeaux israéliens, ont lancé des slogans racistes aux habitants palestiniens. Certains d’entre eux ont aspergé les femmes âgées avec des gaz de poivre. Les Palestiniens ont alors jeté sur eux des chaises des bouteilles d’eau en plastique et des cailloux.

Selon le journal israélien Haaretz, les colons chantonnaient pendant des chants provoquants, en fredonnant « je me vengerai une fois avec mes yeux de la Palestine ».

Il y a eu 24 blessés palestiniens dans ces quartiers et leur entourage, a indique l’Association du croissant rouge palestinien.

Des colons et des policiers de l’occupation ont été vus en train d’agresser des journalistes et des enfants lors d’un rassemblement à Bab al-Silsilat à al-Qods.

Dans la journée, des affrontements avaient éclaté dans l’entourage de l’université al-Qods, a Aboudis au nord-est d’al-Qods. Au cours desquels les policiers de l’occupation ont utilisé des gaz lacrymogènes , des bombes sonores, et des balles métalliques recouvertes de caoutchouc.

Sources: al-Mayadeen; Arab48, AlJazeera

Source: Divers