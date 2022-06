La Chine est disposée à travailler avec les Emirats arabes unis (EAU) pour consolider l’amitié, cimenter la confiance mutuelle et approfondir la coopération, a déclaré mardi après-midi le président chinois Xi Jinping.

Lors d’un entretien téléphonique avec le président des EAU, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, il a également indiqué que la partie chinoise était désireuse d’enrichir en permanence le partenariat stratégique global sino-émirati au profit de leurs deux peuples.

Grâce aux efforts conjoints des deux parties, ce partenariat a été continuellement renforcé et amélioré et la coopération amicale entre la Chine et les EAU dans divers domaines a atteint son plus haut niveau historique, a souligné M. Xi.

Face à la pandémie de COVID-19, les deux parties se sont entraidées, ont mené une coopération anti-pandémique de manière approfondie et ont constamment fait progresser la coopération pragmatique dans différents secteurs, ce qui a illustré la résilience et les larges perspectives des relations sino-émiraties, a-t-il indiqué.

M. Xi a rappelé que le dirigeant émirati et lui-même avaient atteint un large consensus sur le développement des relations bilatérales au cours de sa visite en Chine pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Beijing en février, et que la coopération en la matière avait connu des progrès significatifs.

La partie chinoise soutient résolument les EAU dans la défense de leur souveraineté nationale, leur sécurité et leur stabilité, ainsi que dans l’exploration indépendante d’une voie de développement correspondant à leurs conditions nationales, a-t-il insisté.

La Chine est disposée à collaborer avec les EAU pour fermement appuyer leurs intérêts fondamentaux respectifs et pour préserver les normes de base régissant les relations internationales et les intérêts communs des pays en développement, a ajouté le président chinois.

La Chine est prête à approfondir la coopération anti-pandémique avec les EAU, à renforcer la synergie de l’Initiative la Ceinture et la Route et des stratégies de développement émiraties, ainsi qu’à faciliter le développement de la coopération bilatérale, a-t-il affirmé, ajoutant que les deux parties devaient aussi développer les échanges culturels et entre les peuples afin de promouvoir des liens plus forts entre leurs habitants.

Selon M. Xi, la Chine est également prête à maintenir une communication étroite avec les EAU sur les affaires internationales et régionales, à consolider la coordination sur l’Initiative pour le développement mondial et l’Initiative de sécurité mondiale, à préserver la paix et la stabilité au Moyen-Orient, à promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable et à apporter des contributions positives à la paix durable et au développement du monde à long terme.

Pour sa part, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane s’est dit ravi de sa visite en Chine en février pour assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Beijing et avait eu à l’époque une réunion très productive avec le président Xi.

Les EAU et la Chine ont mené une coopération fructueuse dans de nombreux domaines, notamment la lutte contre la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré.

Le président émirati a dit chérir sa profonde amitié fraternelle avec M. Xi et a assuré qu’il ferait de son mieux pour encourager le développement continu des relations de son pays avec la Chine.

Il a réaffirmé que les EAU seraient toujours solidaires de la Chine, tout comme par le passé et dans le moment présent, et il s’est dit convaincu que le partenariat stratégique global entre les deux pays, grâce à leurs efforts conjoints, connaîtrait un avenir encore plus radieux et profiterait d’autant plus à leurs peuples.

Source: French.xinhuanet.com