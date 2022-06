La porte-parole du Bureau des affaires taiwanaises au Conseil des affaires d’Etat chinois, Zhou Fenglian, a qualifié « le soutien aux forces séparatistes prônant l’indépendance de Taiwan » comme « d’extrêmement dangereux ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que « les États-Unis subiraient de graves conséquences pour avoir encouragé les tendances séparatistes à Taiwan ».

Mme Zhou Fenglian, a estimé que « les tentatives des dirigeants taïwanais d’attirer les forces étrangères anti-chinoises sont vouées à l’échec ». »

Il est à noter que la sénatrice américaine Tammy Duckworth est en visite à Taïwan du 30 mai au 1er juin, dans le cadre d’une tournée dans la région indo-pacifique.

L’armée chinoise a annoncé plus tôt dans la journée qu’elle mènerait des exercices de combat naval et aérien autour de Taïwan, comme mesure nécessaire pour « répondre à la collusion entre Washington et Taipei ».

Le commandement militaire chinois a déclaré que « Taiwan fait partie de la Chine » et que « les forces chinoises continuent de renforcer l’entraînement et les préparatifs militaires, dans le but de contrecarrer l’ingérence des puissances extérieures et les actions de ceux qui soutiennent l’indépendance de Taiwan ».

Et mardi, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que « les autorités américaines éludent de plus en plus leurs engagements sur la question de Taiwan » et, ce faisant, « se créeront des ennuis ».

En mars, le président chinois Xi Jinping a déclaré à son homologue américain, Joe Biden, que « la question de Taiwan doit être correctement traitée, afin d’éviter toute repercussion négative sur les relations sino-américaines ».

Source: Traduit d'AlMayadeen