Un mercenaire français est mort dans la région de Kharkov en Ukraine, rapporte Europe 1: «Premier décès d’un combattant français en Ukraine».

Selon les informations obtenues par Europe 1, c’est le premier combattant français à trouver la mort depuis le début de la guerre face à la Russie dans la région de Kharkov.

Ayant rejoint la Légion internationale de défense ukrainienne et participant aux combats contre l’armée russe, il a été «mortellement blessé par des tirs d’artillerie», précise le média français.

Le Français, victime d’un tir d’artillerie russe, aurait succombé à ses blessures dans un secteur non spécifié du front de l’est.

Selon le quotidien français Libération, il s’agirait d’un certain Wilfried Blériot, 32 ans, et sa mort a été annoncée dès le vendredi par les réseaux d’extrême-droite radicale française.

Le compte de l’unité «Misanthropic division» fondée par des vétérans de Maïdan et du Donbass a rendu hommage à Wilfried Blériot, normand, «fier membre de la WSMDivision, légionnaire français, homme qui a combattu contre le bolchévisme et les antifascistes toute sa vie», rapporte le journal.

La « Misanthropic division », est une milice d’extrême droite radicale « dont des membres ont déjà été condamnés dans des faits en lien avec le terrorisme », rapportait Slate en 2020.

«Selon plusieurs sources, près de 150 Français participeraient aux combats aux côtés des Ukrainiens», précise Europe1.

D’après le site Observateur continental, le 2 juin, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a déclaré que les forces armées russes avaient tué des centaines de mercenaires étrangers avec des armes de précision à longue portée peu après leur arrivée en Ukraine.

Dans le même temps, la plupart des mercenaires, selon lui, ont été neutralisés dans la zone de combat en raison de leur faible niveau d’entraînement et de leur manque d’expérience réelle du combat.

Le samedi 4 juin, les forces armées ukrainiennes ont diffusé les noms de quatre volontaires européens tués au combat cette semaine dans l’est du pays et qui faisaient partie de la Légion internationale de défense de l’Ukraine.

Outre le Français, les volontaires tués sont néerlandais, australien, et allemand

