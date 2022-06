Dans une première réaction du Hezbollah après l’arrivée de la plateforme de la compagnie grecque chargée par l’entité sioniste de forer le gaz dans une zone contestée par le Liban, le Hezbollah a accusé les Etats-Unis d’être la cause principale qui empêche le Liban d’exploiter ses ressources pétrolières et gazières.

« Ceux qui empêchent les Libanais de parvenir à leur ressources pétrolières et gazières sont les Etats-Unis à travers leurs stratagèmes, leurs menaces et leurs atermoiements », a déclaré le chef du Bureau exécutif du Hezbollah sayed Hachem Safieddine, le dimanche 5 juin, lors d’une cérémonie de condoléances dans la localité d’Ansariyeh au sud du Liban.

Et de poursuivre : « les ingérences des Américains sont la cause principale qui empêchent le Liban de sortir de sa crise et ce de concert avec certains libanais imbéciles, stupides et collaborateurs ».

Le gouvernement libanais a chargé en 2018 un consortium formé de trois compagnies, le français Total, l’italien Eni et le russe Novatek d’explorer les hydrocarbures dans son large. Et plus précisément dans le bloc N9, frontalier avec la Palestine occupée. Mais il n’a rien réalisé depuis, réclamant sans cesse des reports et assurant faire l’objet de pressions internes et externes. Alors que les Israéliens ont entamé l’exploration d’un gisement se trouvant dans une zone contestée par le Liban.

Dimanche 5 juin, la plateforme FPSO, une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, de la société Energean Power, a jeté l’ancre dans le champ gazier de Karish. Ce gisement se trouve dans le cadre de la ligne 29 de démarcation frontalière maritime avec la Palestine occupée revendiquée par le Liban et fait l’objet de tractations avec les Israéliens sous la médiation de l’Onu et des Etats-Unis depuis 2021.

Le chef de l’Etat libanais Michel Aoun a réagi à cette démarche en la qualifiant « d’acte hostile », d’autant que « les négociations pour délimiter les frontières maritimes du sud sont toujours en cours ».

Mais les experts dans cette affaire lui reprochent de ne pas avoir signé l’amendement d’une loi pour certifier que la ligne 29, plus au nord, proposée par une étude de l’armée libanaise est la ligne de démarcation revendiquée par le Liban. Il s’est contenté du décret 4633 de la ligne 23 décidé en 2009.

Selon sayed Safieddine « l’Etat libanais doit mettre au clair d’une manière officielle sa conviction sur la démarcation des frontières avec la Palestine occupée pour déterminer les zones contestées, afin que les Libanais se rassemblent par leur résistance, leur armée , leur peuple et leur volonté pour arracher leurs droits de la mer et ses profondeurs , que les Etats-Unis le veuillent ou pas ».

« Le Liban possède les capacités pour exploiter son gaz et son pétrole et être indépendant de tous les moyens de pression qui font peur à certains libanais », a-t-il ajouté.

Il a estimé que « l’unité des Libanais est capable de résoudre les crises et les dilemmes politiques et économiques dont souffrent les Libanais », soulignant que « le choix de la résistance est l’option forte et efficace, à travers laquelle le Liban peut préserver ses richesses et préserver nos victoires. »

Assurant que ce sont « les mauvaises performances politiques et la corruption », sont la cause « des résultats catastrophiques que nous avons atteints pour notre niveau de la vie, et pour des questions financières et économiques», le chef de l’exécutif du Hezbollah accusent aussi « les Américains et ceux qu’ils ont recrutés au Liban ainsi que certains pays du Golfe d’œuvrer pour faire adosser la responsabilité de ces calamités et catastrophes au Hezbollah ».

Selon lui, l’embargo et les sanctions ne sont qu’un nouvel épisode dans la campagne contre la résistance, laquelle se poursuit depuis les années 80 et qui s’est toujours soldée par un échec.

Il a conclu: « Lorsque nous voulons faire face à des crises majeures telles que celles du pétrole et du gaz, nous devons nous lever et nous réunir pour résoudre tous les problèmes, et c’est ce que nous demandons toujours ».

Le chef du groupe parlementaire du Hezbollah Mohamad Raad avait lui aussi évoqué dimanche la question du blocage de l’exploration des hydrocarbures au Liban. Il a proposé de se mettre d’accord sur une compagnie « que nous choisissons de notre plein gré pour lui confier cette exploration dans nos eaux territoriales, à l’heure que nous voulons et pendant la durée que nous voulons » assurant qu’elle sera aussi protégée si elle appréhende l’ennemi israélien.

