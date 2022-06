Le ministère russe de la Défense a annoncé le début d’exercices conjoints entre russo-syriens, simulant une réponse à des frappes aériennes contre un ennemi hypothétique dans le ciel syrien.

Ces exercices s’inscrivet danle cadre de la coordination et de l’entraînement conjoints entre les deux armées syrienne et russe.

Au cours de ces exercices , deux avions de combat russes Su-35 et six avions de chasse syriens, Mig, ont pris part durant lesquels ils ont fait face à des avions de combat hostiles illusoires et à des drones qui ont pénétré les espaces aériens syriens. Les pilotes syriens ont traité avec ces avions sous une couverture et un soutien apportés par les pilotes russes, puisque des cibles hostiles éventuelles ont été complètement observées et détruites, en plus de l’atteinte des objectifs aériens pendant la nuit pour la première fois.

De même, les avions de combat syriens et russes ont mené des patrouilles conjointes tout au long des hauteurs de Golan syrien occupé et dans les parties sud, est et nord de la République arabe syrienne.

Ces manoeuvres ont montré dans son ensemble une haute coordination entre les pilotes des deux armées amies et une grande interaction selon les différentes positions.

Les forces aériennes russes ont participé à cs exercices via des avions de combat de type Su-24, Su-34 et Su-35, alors que les forces aériennes syriennes ont participé avec des chasseurs de type Mig-23ML et Mig-29.

Le 26 mai, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé que « Moscou continuera à soutenir les dirigeants syriens dans le cadre du rétablissement complet de l’intégrité territoriale du pays ».

Lavrov a déclaré, lors d’un entretien avec la chaîne satellitaire russe version arabe RT : « En Syrie, il y a encore des unités de forces armées de pays que personne n’a invité . Jusqu’à présent, l’armée américaine, qui occupait une grande partie de la rive orientale de l’Euphrate, y établit un quasi-Etat, encourageant directement la sécession, et utilisant à cette fin une partie de la population kurde d’Irak ».

Source: Traduit d'AlMayadeen