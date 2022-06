Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, Abdel-Malik Al-Houthi, a souligné « l’importance du gouvernorat de Taiz face à l’agression », ajoutant que « le secteur des industries militaires sera l’un des meilleurs secteurs industriels au niveau régional ».

Abdel-Malik Al-Houthi a poursuivi que « celui qui assiège Taiz et tous les gouvernorats du Yémen est la coalition d’agression », notant que « ce n’est pas qui imposons un siège , c’est nous quisommes assiégés ».

Lors de sa rencontre avec les dignitaires et les cheikhs du gouvernorat de Taiz, al-Houthi a insisté « sur la volonté du mouvement d’ouvrir des routes pour servir les citoyens, sous forme d’initiatives, même s’il n’y a pas d’accord avec l’autre partie ».

Al-Houthi a ajouté que « la province de Taiz est un symbole de fierté, de resistance et de patriotisme sincères, présente via sa position de faire face à l’agression qui la visait et visait l’ensemble du pays ».

Il y a quelques jours, le comité du gouvernement de Sanaa dans les négociations d’Amman a confirmé sa volonté de mettre en œuvre l’initiative qu’il a présentée unilatéralement dans le but de faire avancer les négociations, et a appelé les Nations Unies à descendre sur le terrain avec le comité pour examiner la réalité dans le gouvernorat de Taiz .

Le chef du comité militaire du gouvernement de Sanaa dans les négociations d’Amman, le général de division Yahya al-Razmi, a déclaré que « l’équipe de Sanaa a présenté une initiative sérieuse pour ouvrir 3 routes à Taiz dans le but de mettre fin aux souffrances des citoyens et de faciliter une circulation fluide des citoyens et des véhicules », soulignant qu' »il n’y a pas eu de réponse claire de l’autre côté ».

Auparavant, le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi al-Mashat, avait déclaré : « Si l’agression et ses mercenaires continuent d’être intransigeants concernant l’ouverture de routes à Taiz et dans d’autres provinces, nous annoncerons une initiative unilatérale ».

Le gouvernement de Sanaa a commencé à lever les barrières de terre en vue de l’ouverture de la route goudronnée de la 60e ligne, qui s’étend sur 12 kilomètres à l’ouest de la ville de Taiz, qui est sous le contrôle du gouvernement du conseil présidentiel nommé par l’Arabie saoudite.

Al-Houthi : Celui qui dirige la campagne de normalisation avec « Israël » est celui qui mène l’agression

Dans le contexte de son discours, Al-Houthi a abordé la question de la normalisation avec l’occupation israélienne et a indiqué que « l’agression saoudienne vise à rassurer l’entité sioniste de tout rôle que le Yémen pourra jouer ».

Al-Houthi a également précisé que « celui qui dirige la campagne de la normalisation, du partenariat et de l’alliance avec » Israël « est celui qui mène l’agression contre notre pays ».

Al-Houthi: Riyad a lancé un appel au monde entier pour posséder des systèmes de défense balistiques qui abattraient nos missiles

Al-Houthi a souligné que « la priorité à ce stade est de faire face à l’agression, tant que la menace militaire se poursuit sans compter que les ennemis se préparent à une escalade dans la prochaine étape ».

Al-Houthi a également affirmé : « Nous avons des missiles de longues portées et d’une grande précision, même les technologies américaines modernes n’ont pas réussi à y faire face », notant que « l’Arabie saoudite a appelé le monde entier à tenter d’obtenir des systèmes anti-missiles qui abattraient nos missiles ce que au point de mendier à l’ennemi israélien. »

Source: Traduit d'AlMayadeen