Un drone piégé a explosé à Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan d’Irak.

Le drone piégé a fait « trois blessés » sur la route qui mène d’Erbil à Pirmam, au nord-est d’Erbil, a indiqué l’Agence antiterroriste du Kurdistan autonome dans un communiqué.

L’attaque, qui n’a pas été revendiquée dans l’immédiat, s’est produite à environ trois kilomètres d’un bâtiment en construction qui doit abriter le nouveau consulat des Etats-Unis à partir de l’année prochaine, à l’extérieur du centre-ville d’Erbil.

Le correspondant d’AlMayadeen a rapporté qu’une explosion avait été entendue à proximité de l’aéroport d’Erbil et du bâtiment du consulat américain.

D’autre part, l’agence de presse Reuters a cité une source de sécurité disant « qu’une attaque au drone a visé le consulat américain dans la ville d’Erbil ».

Des sites sur les réseaux sociaux, dont l’authenticité n’a pas pu être identifiée, ont également rapporté « qu’un drone a ciblé le quartier général des forces américaines, visant des agents US et israéliens » près des consulats des États-Unis et des Émirats arabes unis à Erbil ».