Le ministre saoudien du Tourisme, Ahmed Al Khateeb, a déclaré que la Chine était un marché important pour le tourisme, et que l’Arabie saoudite espérait voir davantage de touristes chinois venir visiter le royaume et découvrir son patrimoine, sa culture et son peuple.

« La Chine est l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Arabie saoudite, et nous profitons de la culture et du patrimoine chinois depuis de nombreuses années, en particulier de leur nourriture délicieuse que l’on trouve partout en Arabie saoudite. Aujourd’hui nous voulons que les Chinois viennent nous voir », a-t-il déclaré à Xinhua avant l’ouverture de la 116e réunion du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT) à Djeddah.

« Nous souhaitons diversifier notre économie pour partager notre culture et notre patrimoine avec le monde et c’est pourquoi le tourisme est le pilier principal du plan Vision saoudienne 2030 », a-t-il ajouté.

L’Arabie saoudite a lancé sa Stratégie nationale du tourisme en 2019, encourageant l’ouverture du royaume au reste du monde, et inscrivant la Chine parmi les pays dont les citoyens peuvent obtenir un visa en ligne en quelques minutes, selon le ministre.

Interrogé sur le rôle des touristes chinois dans l’industrie mondiale du tourisme, M. Al Khateeb a déclaré : « En 2019, la Chine était numéro un mondial en ce qui concerne le nombre de touristes à travers le monde ».

Le ministre saoudien a observé que le secteur mondial du tourisme était dans une phase de reprise, après un recul sévère des recettes touristiques lié aux restrictions de voyages et autres mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

« Ce secteur employait (dans le monde entier) 330 millions de personnes en 2019, juste avant la pandémie, et nous avons perdu plus de 60 millions d’emplois durant la pandémie, mais maintenant nous sommes en reprise », a-t-il dit.

En ce qui concerne le tourisme saoudien, le ministre a dévoilé des plans visant à investir massivement dans ce secteur qui représente environ 4% du PIB du royaume.

« Nous voulons le porter à 10% d’ici 2030, c’est pourquoi l’Arabie saoudite a annoncé des plans pour développer plus de six nouvelles destinations et investir plus de 300 milliards de dollars dans ce secteur au cours des dix prochaines années », a déclaré M. Al Khateeb.

La 116e réunion du Conseil exécutif de l’OMT, organisée à Djeddah, rassemble des dirigeants du tourisme du monde entier pour façonner l’avenir du secteur du tourisme, visant à favoriser une coordination étroite entre ses membres pour stimuler la reprise du tourisme mondial.

