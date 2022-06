Shaun Pinner, un citoyen britannique qui a combattu avec les forces ukrainiennes et a été condamné à mort jeudi par un tribunal de Donetsk, a lancé un avertissement sévère à tous les étrangers qui pourraient envisager de se joindre à la lutte contre les troupes russes : « Ne vous lancez pas dans une guerre que vous ne comprenez pas vraiment. »

Shaun Pinner, son compatriote Aiden Aslin et le Marocain Saadun Ibrahim ont été reconnus coupables d’avoir agi en tant que mercenaires et d’avoir tenté de s’emparer du pouvoir par la force dans la République populaire de Donetsk. Ils ont également été accusés d’avoir suivi une formation en vue de mener des activités terroristes sur le territoire de l’État, qui a été reconnu par la Russie en février.

Dans une interview exclusive accordée à RT, réalisée peu de temps avant l’annonce de la sentence, Pinner a appelé les mercenaires en herbe à accepter le fait qu’ils peuvent être jugés et, dans le pire des cas, qu’ils peuvent être condamnés à mort, et les enjoint de ne pas se plaindre lorsque cela se produira.

Pinner a révélé que son séjour en captivité a été à bien des égards une expérience révélatrice pour lui.

« Certaines personnes veulent faire partie de la Russie, et vous devez l’accepter », a-t-il dit, ajoutant que, maintenant, après avoir vu le «visage » de Donetsk, sa « guerre sera finie », peu importe ce qui lui arrivera. Il a également révélé qu’il aimerait « en savoir plus sur l’histoire des deux côtés ».

Pinner a déclaré que sa décision de rejoindre l’armée ukrainienne avait été motivée par plusieurs facteurs : sa femme ukrainienne ne voulait pas déménager au Royaume-Uni et il ne pouvait pas trouver d’emploi pour subvenir aux besoins de sa famille. Avec neuf ans de service dans l’armée britannique derrière lui, Pinner a décidé de signer un contrat de trois ans avec les forces armées ukrainiennes qui lui fournirait également une résidence en Ukraine. En tant que « patriote de l’Ukraine », le Britannique a décidé que ce serait une bonne occasion de « donner quelque chose à l’Ukraine et, évidemment, de recevoir quelque chose en retour».

Il a révélé que le salaire standard d’un entrepreneur à un point de déploiement permanent était d’un montant équivalent à 360 livres sterling, qui pouvait être porté à environ 1000 £ en cas de participation à des opérations militaires.

Selon Pinner, l’accent de la formation militaire portait principalement sur le « nettoyage » et « l’entretien de l’équipement militaire » avec peu de formation militaire réelle.

Il y avait plusieurs étrangers dans son unité, a révélé le Britannique, mais trois d’entre eux ont déserté l’année dernière, « sont juste partis».

Le service de combat actif pour Pinner n’a commencé qu’en décembre de l’année dernière et depuis février, il était « à plein temps » tous les jours.

La captivité et l’interrogatoire ont été « très très difficiles » pour Pinner, tout comme la solitude et les conditions « très confinées ». Il a déclaré que lors de l’interrogatoire, on lui avait montré des photos « terribles », prétendument représentant les abus sur des prisonniers de guerre russes par des militants ukrainiens.

« Je ne peux pas vraiment râler, je n’ai pas été touché et j’ai encore tous mes membres et mes doigts », a déclaré le Britannique.

Il a exprimé l’espoir que lui et d’autres étrangers jugés comme mercenaires seraient échangés.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait prévu de faire après la fin de son contrat avec l’armée ukrainienne, Pinner a déclaré que lui et sa famille avaient l’intention de déménager en Angleterre et « d’y commencer une nouvelle vie ».

Pinner et Aslin ont été capturés à Marioupol en avril, lorsque les troupes russes et de la RPD ont démantelé une brigade de marines ukrainiens à laquelle ils étaient rattachés. Le gouvernement britannique a exigé qu’ils soient traités comme des prisonniers de guerre au titre des conventions de Genève, bien qu’ils ne soient pas officiellement en guerre avec la république. Toutefois, la RPD a fait remarquer que les conventions ne s’appliquent qu’aux soldats en uniforme d’une armée nationale, et non aux mercenaires étrangers apparents.

Au début du mois, le porte-parole de l’armée russe, le général Igor Konashenkov, a affirmé que le nombre de combattants étrangers en Ukraine, qu’il a qualifiés de « mercenaires », avait diminué de 6600 à 3500. Konashenkov a précisé que des centaines de mercenaires étrangers en Ukraine avaient été détruits par des armes de précision à longue portée russes « peu après leur arrivée sur les lieux où ils suivaient un entraînement complémentaire et où les unités tactiques étaient coordonnées ». Cependant, la plupart des mercenaires, selon le porte-parole, ont été tués « en raison de leur faible niveau d’entraînement et de leur manque d’expérience réelle du combat ».

Par conséquent, selon Konashenkov, depuis le début du mois de mai, « le flux de mercenaires étrangers vers l’Ukraine pour participer aux hostilités contre les forces armées russes s’est pratiquement tari ».

Sources : The Greanville Post ; traduction Avic pour Réseau International