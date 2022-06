L’armée russe a annoncé le 12 juin avoir frappé un site abritant des armes fournies par les Occidentaux près de Tchortkov, dans l’ouest de l’Ukraine.

De son côté, Kiev a évoqué des frappes sur cette ville ayant fait 22 blessés.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que «des missiles de croisière Kalibr lancés à partir de la mer […] ont détruit près de Tchortkov un grand entrepôt de systèmes de missiles antichars, de systèmes portatifs de défense aérienne et d’obus fournis au régime de Kiev par les Etats-Unis et les pays européens».

L’armée russe n’a pas précisé quand a eu lieu cette frappe.

Selon les autorités ukrainiennes locales, une frappe sur cette petite ville de l’ouest du pays a fait la veille au soir au moins 22 blessés, dont des civils, et partiellement détruit un site militaire.

Quatre missiles tirés depuis la mer Noire

«Hier, à 21h46 heures locales, Tchortkiv [Tchortkov] a été touchée par quatre missiles, tous tirés depuis la mer Noire», a affirmé le gouverneur régional, Volodymyr Trouch, lors d’une conférence de presse diffusée sur Facebook.

Selon Volodymyr Trouch, chef de l’administration de la région de Ternopol dont dépend Tchortkov, «une installation militaire a été partiellement détruite» dans la frappe, «et des habitations résidentielles ont été endommagées».

La diplomatie russe n’a, de son côté, pas commenté ces affirmations.

Tchortkov, qui comptait un peu moins de 30 000 habitants avant l’offensive russe, se situe à 140 kilomètres au nord de la frontière avec la Roumanie et à 200 kilomètres au sud-est de Lviv, grande ville de l’ouest de l’Ukraine.

Au contraire de l’est et du sud du pays, fortement touchés par les combats entre armées ukrainienne et russe depuis trois mois et demi, l’ouest n’a été que très sporadiquement la cible de frappes des troupes de Moscou qui y visent notamment les installations militaires recevant des armes occidentales.

Situation « extrêmement difficile » à Severodonetsk

Entre-temps, la situation devient « extrêmement difficile » à Severodonetsk pour l’Ukraine qui craint que Moscou n’y engage, dès lundi ou mardi, toutes ses réserves pour prendre cette ville stratégique du Donbass, dans l’est du pays.

« L’ennemi veut complètement isoler Severodonetsk en empêchant tout passage d’hommes ou de munitions, a affirmé dimanche le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, redoutant que la Russie n’envoie « toutes ses réserves pour prendre la ville » dans les 48 heures. La situation y est « extrêmement difficile », a-t-il reconnu.

Les forces ukrainiennes chassées du centre de Severodonetsk (état-major ukrainien)

De son côté, l’état-major ukrainien a annoncé que les troupes russes ont chassé l’armée ukrainienne du centre de Severodonetsk.

« Avec le soutien de l’artillerie, l’ennemi a mené un assaut à Severodonetsk, a enregistré un succès partiel et repoussé nos unités du centre-ville. Les hostilités se poursuivent », a indiqué l’armée dans son point du matin publié sur Facebook.

La prise de cette cité ouvrirait à Moscou la route d’une autre grande ville, Kramatorsk, une étape pour conquérir l’intégralité du bassin du Donbass, région essentiellement russophone en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé le lancement d’une «opération militaire spéciale» en Ukraine visant à «démilitariser» et «dénazifier» le pays, dans l’objectif de protéger les populations du Donbass, en proie à des bombardements depuis 2014.

Cette offensive est dénoncée par Kiev et ses alliés comme une guerre d’invasion et a donné lieu à de nombreuses sanctions des pays occidentaux contre la Russie.