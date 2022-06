L’entité sioniste est régulièrement secouée par des affaires de viols perpétrés par des rabbins. La dernière en date est celle du rabbin israélien Moshé Yazdi : il a été accusé d’avoir violé 7 femmes de ses disciples et 15 enfants.

Selon le Daily mail, le rabbin avait raconté à ces femmes qu’il détient des pouvoir occultes et peut les purifier des péchés en les violant, arguant qu’il agissait conformément à la loi juive. Il en a attaqué certaines le jour de leur cérémonie de mariage. Ce rabbin d’une grande influence parmi les haridims a aussi persuadé des femmes de lui payer des milliers de shekels pour les mêmes allégations.

Il a également violé une quinzaine de petits garçons dans une école qui était sous sa gestion.

Il a été arrêté le mois d’avril dernier et a été accusé de viols et d’escroquerie, indique le Time of Israel.

Un autre rabbin Meshi-Zahav avait été arrêté l’an dernier pour des faits similaires d’attaques sexuelles contre un certain nombre de femmes, d’enfants et d’adolescents. Selon le quotidien israélien Haaretz, ce religieux présidait une célèbre association de secours Zaka et s’était vu discerner plusieurs prix israéliens pour ses contributions dans les sociétés israéliennes.

L’affaire d’un troisième rabbin a défrayé la chronique lorsqu’elle a été révélée au grand public. Celle de Chaim Walder, l’auteur célèbre de contes pour enfants dont les thèmes sont centrés sur la sensibilisation sexuelle chez les enfants. Il avait aussi animé l’un des premiers programmes à la radio, destiné à la protection sexuelle des enfants dans les écoles religieuses. Il s’est avéré aussi être coupable du viol d’une vingtaine d’enfants et de femmes et s’est suicidé après son arrestation.

Source: Médias