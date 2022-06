Une délégation iranienne a visité l’usine de l’entreprise de construction navale de la Baltique en Russie, la United Shipbuilding Company. Cette entreprise qui appartient au secteur public à 100% est spécialisée dans la construction navale tant civile que militaire.

Les experts iraniens y ont évalué les capacités de l’entreprise et ont manifesté leur intérêt pour les technologies innovantes dans le domaine de la construction navale qui ont été développées par les bureaux d’études de l’entreprise russe, selon les médias iraniens

Les responsables de l’usine ont présenté aux hôtes iraniens un certain nombre de projets dans le domaine de la construction navale civile et celui des installations pétrolières et gazières.

Le service de presse de la société russe a indiqué que la visite de la délégation iranienne s’est déroulée à un niveau hautement représentatif, ce qui reflète le résultat du travail actif qu’elle a menée à partir de 2021 et qui vise à établir une coopération avec l’Iran dans le domaine de construction navale.

Source: Médias