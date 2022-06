Le chef d’état-major des forces armées, le général de division Mohammad Bagheri, a appelé à une préparation et à une modernisation accrues des forces armées en fonction des guerres futures.

« Les guerres d’aujourd’hui contre le terrorisme et les groupes takfiristes sont très différentes des guerres classiques, donc les forces armées doivent élever leur niveau de préparation en fonction des guerres futures », a déclaré Bagheri.

Le chef d’état-major général des forces armées a déclaré que « grâce à l’autorité des forces armées iraniennes, rien ne menace le pays. Cependant, il a exhorté les forces armées à se préparer à d’éventuelles guerres et missions futures ».

« Aujourd’hui, nous avons atteint un tel niveau de force et e puissance que certains ennemis ne peuvent pas nous menacer, mais cette force et cette puissance nous a amenés à affronter des ennemis plus féroces , pour lesquels nous devons être prêts pour ce niveau », a-t-il souligné.

« Nous devons profiter de l’expérience de nos exploits et étudier les guerres et les exercices qui ont lieu dans le monde, afin d’identifier et de bénéficier des nouvelles connaissances et méthodes qui sont utilisées dans le monde », a-t-il déclaré.

Il a également exhorté à suivre l’évolution de la guerre de la Russie en Ukraine, en particulier les raisons du retard de « l’opération militaire » dans ce pays.

Source: Farsnews