Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré que l’armée turque a saisi un grand nombre d’antichars suédois pendant ses opérations contre l’organisation du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en Syrie et en Irak.

« Nous avons capturé un grand nombre de lanceurs antichars suédois AT-4 dans nos opérations contre le PKK en Syrie et en Irak, et nous avons révélé leurs photos et numéros de série lors de nos rencontres avec nos homologues», a assuré M. Akar lors d’un point de presse, après sa participation à la réunion des ministres de la défense de l’OTAN dans la capitale belge, Bruxelles, vendredi 16 juin.

Il a estimé que les efforts de la Suède et de la Finlande pour rejoindre une alliance de défense telle que l’OTAN « contredisent fortement leur fourniture de divers types de soutien aux organisations terroristes », et cela a été confirmé par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a appelé les deux pays à « prendre mesures claires et tangibles pour lutter contre le terrorisme. »

La Suède a déclaré plus tôt qu’elle attendait avec impatience des progrès constructifs dans les pourparlers avec la Turquie au sujet de ses objections à la demande de Stockholm d’adhérer à l’OTAN.

La Turquie s’oppose à ce que les deux pays rejoignent l’alliance atlantiste au motif qu’elle « héberge des personnes liées au Parti des travailleurs du Kurdistan et à d’autres groupes qu’elle considère comme terroristes, et parce que les deux pays ont arrêté les exportations d’armes vers la Turquie en 2019 ».

