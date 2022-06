Salam Farmandé, Salut mon commandant, est une chanson pour enfants, qui a soulevé un phénomène inédit en Iran. Elle est dédiée à l’Imam al-Mahdi, l’imam attendu des musulmans, le douzième et dernier de la lignée des imams infaillibles, descendants du prophète Mohamad (P) selon les musulmans chiites. Considéré en état d’occultation, ils attendent sa réapparition pour faire régner la Justice mondiale et établir le royaume divin sur terre.

Ecrite par le poète et écrivain iranien Mahdi Bani Hachemi, elle a été chantée initialement par le groupe Mah, avec son chanteur principal Abou Zar Rouhi, dans l’immense mosquée Jamkarane, qui a été construite pour accueillir cet imam, lors de sa venue.

Ont participé au chant 313 petits garçons et filles, le chiffre désignant le nombre de ses premiers partisans qui l’assisteront dans la gestion de son mouvement.

Depuis, la chanson a suscité un phénomène social inédit en Iran et sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans toutes les provinces iraniennes, des foules immenses, des enfants surtout, se sont amassés sur les grandes places, dans les stades de football, ou dans les grandes mosquées et les esplanades des mausolées.

Dirigés par son chanteur, ils ont récité le chant en chorale, les mains levées, ou posant la main sur la tête, le salut spécifique à l’imam al-Mahdi.

« Toi l’amour de mon âme… Toi l’Imam de mon temps… La vie sans toi n’a aucun sens… Toi l’amour de mes jours… Avec toi, ma vie deviendra le printemps… notre vie sans toi ne vaut rien… salam Farmandeh ».

Selon le réalisateur Qassem Awadh Biki, ce sont les familles dans les différentes provinces iraniennes qui ont contacté le groupe lui demandant de venir dans leur ville ou province pour diriger le chant collégial.

« Salam Farmandé… nous la génération exaltée et résistante…Nous jurons par notre âme… Viens à nous, nous serons tes fidèles, tes amoureux… Nous fondrons dans ton amour… »

Le chant a été récité dans le stade Azadi à Téhéran, avec la participation de plus de 100 mille personnes, tous âges confondus.

Selon le réalisateur iranien, le chant a été critiqué par certaines voix en Iran qui lui ont reproché d’insuffler l’esprit révolutionnaire chez les nouvelles générations en Iran.

« Ne regarde pas mon jeune âge … ni ma petite taille…Appelle moi, je répondrai à ton appel… je lèverai mes petites mains pour prier le Tout puissant pour ta sortir », peut-on voir les enfants chantonner ensemble.

« Leur critique a eu l’effet inverse, elle a rendu le chant célèbre », précise le rélisateur pour la chaine de télévision al-Mayadeen.

Pour le site Jadeh Iran, le sociologie iranien Hussein Qazian a dit que ces concerts sont une tentative idéologique de la part du pouvoir iranien pour ressusciter les circonstances des années 80 du siècle dernier lorsqu’il jouissait d’une grande assise populaire après la révolution islamique.

Les paroles du chant évoquent, entre autres, le leader suprême l’imam Ali Khamenei.

« Lorsque sayed Ali appelle à la mobilisation, les jeunes lions répondent à l’appel. Hâte-toi, je me sacrifierai pour toi, je serai ton partisan parmi tes partisans ».

Elles évoquent aussi l’ex-chef de la force al-Qods le général martyr Qassem Soleimani.

« Je jure que je répondrai à ton appel comme Qassem Soleimani »… « Peut-être aurais-tu un regard pour moi comme pour Qassem Soleimani… Pour être à la hauteur, pour toi mon souverain ».

Dans un de ses discours, l’ayatollah Khamenei a dit après avoir visionné les vidéos des concerts collectifs organisés partout : « Vous avez vu dans ce chant qui s’est répandu ces jours-ci, qui montre cet amour infini pour l’Imam des Temps, …Regardez quels sentiments de compassion, de persévérance, de volonté: des enfants, des jeunes, des femmes, des hommes, des vieux, tous partout dans notre pays, à Téhéran un jour, à Machhad un autre, à Ispahan un troisième jour, à Yazd un quatrième jour, dans toutes les provinces… C’est le signe de quoi? Serait-ce le signe que les gens se sont écartés de la religion?? Ou serait-c e la preuve du contraire? Nous au début de la révolution, nous n’avions pas ce genre de choses ».

Selon certaines sources, c’est lui qui avait demandé lors d’une rencontre avec un parterre de poêtes et de chanteurs de composer un chant sur l’imam al-Mahdi que les enfants pourraient fredonner à l’école.

Selon certains observateurs, ce chant -et l’effet sans précédent qu’il a provoqué est une nouvelle démonstration de force culturelle de la part de ce pays, sous embargo depuis plus de 40 ans, et qui subit des pressions incessantes pour renverser son pouvoir ou changer sa politique qui prône la lutte contre l’hégémonie américaine et occidentale.

Le chant a été sous-titré en plusieurs langues : anglais, turc, ourdou, français, et sa vidéo a été suivie d’un grand public dans plusieurs pays : le Liban, l’Irak, le Sénégal, le Cachemire, en Syrie, en Palestine…

Il a été adapté en arabe en Irak, et récité dans le couloir qui sépare les deux mausolées de l’Imam Hussein (S) et son frère Abbas dans la ville de Karbala et dans le stade de Bassorah. (Vidéo ci-dessous)

Le chant a été adapté en arabe au Bahreïn (Vidéo ci-dessous)

Il a été aussi récité au Pakistan dans plusieurs régions. (Vidéo ci-dessous)

(Au Cachemire. Vidéo ci-dessous)

Les autres pays où le chant a été récité: L’Inde, la Turquie, le Nigéria,

Une adaptation au Liban

Au Liban, un projet musical de grande envergure est en cours, pour l’adaptation du chant en arabe par l’organisation de Scoutisme de l’Imam al-Mahdi, organisation pour enfants et jeunes du Hezbollah.

Son directeur cheikh Nazih Fayyad précise pour le site libanais al-Ahed Info que le texte a été adapté en arabe, avec certaines distinctions mais suivra le même refrain et la même distribution musicale et devrait aboutir aussi à un concert collectif.

« Nous prévoyons qu’il sera d’abord chanté par les jeunes scouts par la suite il sera rendu public, pour parvenir à toutes les maisons, à chaque mère, chaque enfant, chaque jeune, dans les écoles, dans les stades de sport, tous devront l’apprendre et le faire apprendre à leurs enfants. Puis tous participeront au grand rassemblement », a-t-il affirmé.

L’adapation libanaise serait dans sa phase finale et le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah aurait visionné en personne son enregistrement.

