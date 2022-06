La Société de radiodiffusion publique israélienne, Kan, a révélé que Moscou préparait un projet de résolution au Conseil de sécurité de l’ONU pour condamner l’agression israélienne contre l’aéroport international de Damas, depuis plus d’une semaine.

Kan a souligné que « le projet de résolution considère que l’attaque israélienne viole le droit international, sape la stabilité régionale et viole la souveraineté syrienne ainsi que d’autres pays, en référence à l’espace aérien à partir duquel le raid avait été lancée ».

Kan a déclaré que « le projet que la Russie entend présenter devant les membres du Conseil de sécurité, constitue une étape très exceptionnelle qui intervient après l’attaque relativement exceptionnelle contre l’aéroport international de Damas il y a 10 jours. »

« Le point le plus important dans le projet est que le raid de l’armée de l’air israélienne affecte non seulement le trafic aérien civil, mais aussi le trafic international », a déclaré Gilli Cohen, correspondante aux affaires politiques auprès de la chaîne de télévision israélienne Kan.

Et d’ajouter: « Après l’attaque israélienne, l’aéroport de Damas a été mis à l’arrêt et les vols ont été transférés vers un autre aéroport. Ainsi, la critique russe est cinglante et prouve que quiconque pensait que ce raid contre l’aéroport de Damas passerait comme si de rien n’était, a tort ».

Entre-temps, Cohen a cité de hauts responsables israéliens disant: « que la guerre en Ukraine est l’une des raisons derrière la démarche extraordinaire de la Russie. Il s’agit d’une sorte de prix qu’ils nous font payer pour la politique israélienne à l’égard de cette guerre ».

Il y a quelques jours, l’envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique, le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, lors de sa rencontre avec l’ambassadeur d’Israël à Moscou, Alexander Ben-Zvi, a exprimé sa préoccupation face à l’agression israélienne contre l’aéroport international de Damas, notant que la justification qui a été donnée du côté israélien « n’est pas convaincante ».

La déclaration du ministère russe des Affaires étrangères a dans ce contexte souligné que « la Russie avait toujours adopté une position qui refuse de transformer le territoire syrien en une scène de confrontation armée pour une partie tierce ».

Elle a également insisté sur « le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies ».

Il convient de noter que les relations russo-israéliennes ont connu des tensions au cours des deux derniers mois, après l’annonce par ‘Israël’ de l’envoi des milliers de casques et de boucliers à l’armée ukrainienne. En plus des déclarations de hauts responsables israéliens, dont le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, qui a prétendu que « la Russie a commis des crimes de guerre en Ukraine ». Des allégations fermement rejetées par Moscou.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen