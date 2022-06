La chaîne de télévision russe RT a diffusé le vendredi 17 juin des vidéos d’Américains sur les réseaux sociaux qui s’étaient portés volontaires pour combattre aux côtés des forces ukrainiennes et qui sont portés disparus depuis des jours.

« Maman, je veux juste te dire que je suis en vie et j’espère être à la maison le plus tôt possible », a déclaré Alexander Drovich sur Instagram. Il était vêtu d’un uniforme militaire et semblait assis dans un bureau.

RT a également diffusé le clip d’Andy Hoin sur son compte officiel Telegram, expliquant que lui et Alexander Drovich « combattaient les forces russes » près de Kharkov (est de l’Ukraine).

« Les forces russes ont pris le contrôle de nos positions. Nous avons dû battre en retraite », a ajouté Hoin racontant qu’ils avaient fini par se rendre aux forces russes après s’être cachés pendant plusieurs heures.

Evoquant dans un reportage l’arrestation des deux soldats américains, la chaîne de télévision turque Oda TV a publié une photo d’Alexander Drovich avec l’emblème de l’unité américaine de guerre chimique et biologique sur la poitrine.

Alexander Drovich, 39 ans, y est présenté comme un vétéran de l’armée américaine.

Des responsables russes avaient déjà déclaré que les États-Unis disposaient de 46 installations de production d’armes microbiennes et chimiques en Ukraine, qui ont été fermées peu de temps avant le début de la guerre russo-ukrainienne. Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, aurait parrainé des laboratoires chimiques et microbiens en Ukraine, selon les dires.

Selon ce rapport, les États-Unis sont des habitués aux armes chimiques dans diverses guerres, notamment au Vietnam, au Laos, au Cambodge. Dans les trois pays, plus de 20 tonnes d’armes chimiques ont été utilisées, et les effets de ces armes sont encore visibles sur les nouveau-nés dans ces pays.

Au Vietnam, au Laos et au Cambodge, plus de 2 millions de personnes ont été tuées dans les années 1960 et 1970, dont beaucoup par armes chimiques.

