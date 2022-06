Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’obusier M777 de 155 mm, qui a été livré à l’Ukraine par les États-Unis et les pays européens, est devenu une « bonne cible » pour ses forces.

« Au cours de la seule journée écoulée, 15 de ces armes ont été détruites, la plupart dans une gare, sans pouvoir tirer un seul coup », a déclaré mardi le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov, lors d’un point de presse quotidien.

Selon Konashenkov, « des missiles de haute précision lancés depuis les airs ont détruit quatre dépôts de munitions dans la République de Lougansk et le système de missiles anti-aériens Buk-M1 dans la République populaire de Donetsk », soulignant qu’ils « ont causé des pertes aux effectifs et au équipements des forces armées ukrainiennes et des factions ultra-nationalistes. »

Il y a deux jours, la Défense russe a annoncé qu’une frappe avec des missiles Kalibr à longue portée de haute précision avait détruit 10 obusiers M777 de 155 mm et jusqu’à 20 véhicules blindés de combat fournis par l’Occident au régime de Kiev.

Les États-Unis ont annoncé la livraison de 90 obusiers M777 à l’Ukraine à la mi-mai, dans le cadre d’une série de programmes de soutien militaire américain aux forces ukrainiennes. Tandis que l’Australie en envoie six et le Canada en fournit quatre. Ils ont une portée maximale de 15 miles et nécessitent un équipage de huit à 10 personnes. L’obusier automoteur ukrainien 23S-Akatsiya de 152 mm a une portée de seulement 10,5 milles.

Le Pentagone a également annoncé la formation de plusieurs centaines de soldats ukrainiens dans les pays voisins de l’Ukraine pour utiliser efficacement ces canons, tandis que Kiev et ses alliés parient fortement que la présence de ces canons sur les fronts de bataille en Ukraine auraient un impact face à l’armée russe.

Les obusiers M777 tirent généralement des obus Excalibur à guidage de précision qui utilisent le système de positionnement global (GPS) pour se diriger vers les cibles et on s’attend à ce que l’Ukraine ait reçu ces obus. Le Canada aurait fourni des obus Excalibur, selon un rapport de l’AFP du 25 avril.

Le centre de soutien à l’acquisition de l’armée américaine (ASC) affirme que l’Excalibur « fournit un appui-feu amélioré au commandant de la force de manœuvre, augmente la létalité et réduit les dommages collatéraux ».

« Le projectile Excalibur utilise un récepteur GPS interne résistant au brouillage pour mettre à jour le système de navigation inertielle, fournissant un guidage précis en vol et améliorant considérablement la précision à moins de deux mètres de distance, quelle que soit la portée », indique le site Web d’ASC.

(Destruction d’un obusier M777 dans des tirs d’artiellerie russe)

