Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a accueilli le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, en visite au Liban.

Au cours de cet entretien, Sayed Nasrallah a abordé avec M.Haniyeh et la délégation qui l’accompagnait « les développements politiques et sur le terrain en Palestine, au Liban et dans la région, ainsi que le renforcement de l’axe de résistance, les menaces, les défis et les opportunités existants ».

Les deux dirigeants ont également insisté sur « la nécessité de coopération entre toutes les composantes de l’axe de la résistance pour servir son objectif principal, à savoir AlQuds, les lieux saints et la cause palestinienne ».

Haniyeh, qui est arrivé le mardi à Beyrouth à la tête d’une importante délégation, doit s’entretenir avec plusieurs dirigeants libanais.

Le Hamas a indiqué que M.Haniyeh rencontrera également les chefs des factions et les dirigeants de l’action nationale et populaire palestinienne, dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de fraternité entre les peuples palestinien et libanais.

Le chef du bureau du Hamas participera , en outre, au nom de la résistance palestinienne lors de la 31ème session de la « Conférence nationale islamique » qui doit se tenir à Beyrouth.

Source: AlManar