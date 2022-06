L’ancien chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, a déclaré avoir fait une « déclaration selon laquelle nous arrêterons tout commerce d’armes vers l’Arabie saoudite et que la délégation saoudienne ne sera pas accueillie en tant qu’observateurs par le parti travailliste ».

Jeremy Corbyn, a affirmé que « l’Arabie saoudite et la Grande-Bretagne entretiennent des relations économiques, politiques et militaires très étroites, et cela revient directement à la question de la création du Royaume d’Arabie saoudite, qui était une invention britannique au début. »

Au cours d’une interview accordée au site internet Declassified UK, Corbyn a ajouté que » toute l’histoire du Moyen-Orient doit être lue pour se rendre compte de l’impact pernicieux des politiques coloniales britanniques sur l’ensemble de la région « , notant que « l’une de ses préoccupations est d’améliorer l’enseignement de l’histoire à travers le monde ainsi que le système éducatif en Grande-Bretagne, pour comprendre la brutalité du colonialisme et de l’impérialisme. »

Il a poursuivi : « La machine de guerre saoudienne reçoit un grand soutien de la part des Britanniques sous forme de matériel, militaire et logistique », soulignant que « le Royaume-Uni compte depuis 1964, 10 soldats supérieurs dans les forces armées saoudiennes et 3 soldats britanniques employés , opérant en permanence à l’intérieur du centre des opérations aériennes en Arabie Saoudite ».

Dans le cadre de l’interview, le site a évoqué « les employés d’entreprises britanniques travaillant en Arabie saoudite qui gérent les opérations de bombardement sur le Yémen ».

À la lumière de ces relations étroites entre les deux pays, sans compter que l’Arabie saoudite bénéficie environ 40 % de toutes les exportations d’armes britanniques, Corbyn en est venu à menacer de saboter cette relation intime pour la première fois.

Corbyn a ajouté: « J’ai fait une déclaration selon laquelle nous suspendrons tout commerce d’armes vers l’Arabie saoudite et que la délégation saoudienne ne serait pas la bienvenue en tant qu’observateurs par le Parti travailliste », indiquant que » beaucoup de personnes se sont opposées, mais j’ai insisté sur ma position en raison de leur bombardement du Yémen, c’est pour cela que je m’oppose aux ventes d’armes à l’Arabie saoudite ».

Selon le site, Corbyn a soumis une motion parlementaire en 2016 pour suspendre les ventes d’armes à Riyad.

Corbyn a noté qu' »il a subi énormément de pression et d’opposition de la part de députés travaillistes qui ont déclaré que ma proposition nuisait aux emplois et aux grandes entreprises britanniques ».

À l’époque, 100 députés travaillistes ont voté contre la proposition de Corbyn de suspendre les ventes d’armes à Riyad, ou se sont abstenus.

Auparavant, Corbyn a déclaré que « le gouvernement britannique était complice des raids saoudiens sur le Yémen ».

Corbyn a ajouté que « les raids sur le Yémen la nuit dernière ont causé des dizaines de morts et des pannes d’Internet à travers le pays », soulignant que « le gouvernement britannique est complice de ces crimes, de l’armement et de l’entraînement, dans la guerre menée par l’Arabie saoudite contre le Yémen ».

Il convient de noter que Corbyn est connu pour sa ferme opposition à la guerre contre le Yémen et à son financement par l’Arabie saoudite, et il appelle toujours à tenir le royaume pour responsable de ses violations des droits de l’homme.

Source: Traduit d'AlMayadeen