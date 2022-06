Le Premier ministre Naftali Bennett a décidé de ne pas se présenter aux prochaines élections et en a informé les membres de son parti Yamina plus tôt ce mercredi, selon un communiqué de son porte-parole.

M. Bennett restera au poste de Premier ministre suppléant lorsque le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid le remplacera, ce qui pourrait avoir lieu dès jeudi, si la Knesset finit par adopter la législation pour la dissolution du Parlement.

Quelques heures après cette annonce, Naftali Bennett a donné une conférence de presse en forme d’adieu politique.

« Je n’ai pas l’intention de me présenter aux prochaines élections, mais je resterai le soldat fidèle de ce pays que j’ai servi toute ma vie comme combattant, comme officier, comme ministre et comme votre Premier ministre. Israël est l’amour de ma vie », a déclaré Naftali Bennett dans une allocution au ton particulièrement solennel.

« Après un an de service en tant que Premier ministre, je laisse derrière moi un Etat prospère, sûr et fort », a-t-il affirmé, énumérant les réussites de son gouvernement au niveau sécuritaire et économique.

Remerciant son épouse et ses enfants ainsi que les ministres du gouvernement et ses collaborateurs, Naftali Bennett a enfin indiqué que l’actuelle ministre de l’Intérieur et numéro 2 du parti, prendrait la tête de Yamina.

Source: AFP