Le leader du mouvement yéménite houthi Ansarullah, Abdel-Malik al-Houthi, a déclaré que son pays fabrique des missiles balistiques qui peuvent atteindre tous les pays de la coalition arabe qui mène une guerre contre le Yémen depuis plus de 8 ans.

« Nous avons franchi des étapes difficiles et de grands défis… la production de divers missiles se poursuit et progresse. Ils sont de jour en jour, plus précis et plus destructeur. Nous fabriquons des missiles balistiques de longue portée qui atteignent n’importe quel point des pays de la coalition d’agression chez les pays voisins », a dit M. al-Houthi lors d’une rencontre avec les habitants du gouvernorat de Hajjah.

Il a poursuivi : « Malgré les systèmes américains avancés et coûteux, les ennemis n’ont pas réussi à affronter nos missiles. »

« Du pistolet à la kalachnikov en passant par le canon, le missile et divers types d’armes, ils sont tous fabriqués localement. C’est une grande réussite qui donne de l’espoir dans divers domaines », a-t-il souligné.

Rappelant les nombreux crimes et génocide commis par la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite contre son pays avec l’aide des Etats-Unis et de l’occident, notamment dans le gouvernorat de Hajjah, il a affirmé : « les politiques américaines, et derrière elles, le lobby juif, provoquent des crises majeures dans d’innombrables pays du monde, jusque dans le monde islamique. Et maintenant les Etats-Unis ont tendance à ouvrir de nouvelles portes de conflits et de crises avec les Russes et la Chine. »

Concernant la guerre en Ukraine, il a accusé « une politique américaine qui veut semer les guerres et les conflits au sein de l’humanité ».

La production locale est devenue une nécessité à tous points de vue

Concernant la situation militaire au Yémen, le chef du mouvement Ansarullah a dit s’attendre à ce que « l’ennemi reprenne ses tentatives », soulignant « qu’il faut renforcer les fronts et édifier les capacités militaires ». Un cessez-le feu est entré en vigueur depuis le mois de mars dernier par la coalition.

Il a poursuivi: « Ce qui nous manque dans le domaine économique et d’autres domaines, c’est l’orientation pratique pour créer des institutions d’investissement, des entreprises et des sociétés coopératives et les orienter vers la production locale », assurant que « la production locale est devenue une nécessité sur tous les points de vue, car l’importation coûte cher, et la complexité des guerres et des conflits en Occident a eu un impact significatif sur elle. »

Al-Houthi a mis en garde « contre les tentatives des ennemis de corrompre la société, la sécurité et l’économie en propageant le trafic de drogue et de haschich », notant que « le trafiquant de drogue et de haschich constitue un crime majeur et participe à la propagation des crimes et des vices ».

Rendant hommage à l’héroïsme des combattants du gouvernorat de Hajja, et M. al-Houthi a dit : « les ennemis espéraient que notre peuple serait confus face à l’ampleur de l’attaque ennemie, mais ils ont été surpris par la riposte consciente et perspicace de notre peuple »,

Et de conclure : « la réaction de notre peuple était caractérisé par la fierté qui émane de sa foi, sa fermeté, et sa persévérance, et par sa fougue pieuse, sa riposte et son élan qui font preuve de son esprit élevé ».

