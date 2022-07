La chaine satellitaire libanaise al-Mayadeen a rapporté l’arrestation par les brigades des Hachd al-Chaabi de Dergham Abu Haidar, l’un des plus dangereux auteurs du massacre de Speicher.

Selon des sources propres à al-Mayadeen le détenu « s’appelle Durgham Abou Haidar: il a exécuté des centaines de jeunes du Camp Speicher ».

Les informations d’Al-Mayadeen ont confirmé que « le détenu a avoué avoir perpétré le massacre de Speicher et avoir formé des groupes qui ont participé à l’exécution des meurtres lors du massacre de Speicher », notant qu' »un réseau de militants de Daeh l’a soutenu avant son arrestation ».

Il est à noter que le massacre perpétré par Daech le 12 juin 2014, a tué près de 2 000 étudiants de l’Air Force College de la base militaire Speicher dans la ville de Tikrit, au nord de l’Irak.

L’organisation terroriste Daech a exécuté des centaines de jeunes irakiens non armés et a brutalement abusé du corps de certains d’entre eux, les a filmés et diffusés sur son site dans le but de semer la terreur dans le cœur des irakiens.

Le 27 juin 2021, un tribunal irakien a prononcé la peine de mort pour 9 condamnés qui ont participé au massacre de « Speicher » en 2014, notant que « les condamnés ont avoué leur participation au massacre et tué un certain nombre d’innocents ».

Source: Traduit d'AlMayadeen