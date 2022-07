Les séparatistes soutenus par Moscou affirment avoir « totalement » encerclé Lyssytchansk, a rapporté l’AFP, et il est question selon les médias russes que 50% de la ville et de sa banlieue ont été conquis.

« Aujourd’hui, la milice populaire de Lougansk et les forces armées russes ont occupé les dernières hauteurs stratégiques, ce qui nous permet d’affirmer que la localité de Lyssytchansk est totalement encerclée », a déclaré Andreï Marotchko, un représentant de cette force armée, cité par l’agence de presse russe TASS.

Pour les médias russes, les sources de cette armée ont assuré que Privolye, Shipilovka et Novodruzhesk situés à la périphérie de Lyssytchansk ont déjà été libérés.

Et l’armée de la République populaire de Lougansk (LPR) progresse dans le nord de la ville et avance vers ses rues centrales.

(Des militaires de la milice de la République populaire de Lougansk avancent dans les rues périphériques de Lyssytchansk; Source: Intel Slava Z)

De même, le président tchétchène Ramzan Kadyrov dont les forces participent à la guerre en Ukraine au côté des forces russes et des séparatistes ukrainiens a assuré que « la ville de Lyssytchansk sera bientôt libérée des nazis ukrainiens et des mercenaires ».

Il a écrit sur sa page Telegram: « les combattants des forces spéciales de la Garde nationale russe de la République tchétchène, du 3e bataillon de la 4e brigade de défense, des combattants de Lougansk et des volontaires sous le commandement de mon cher frère, héros de la Russie Zmid Shalev, sont entrés dans la ville, après avoir libéré la première zone industrielle de Lyssytchansk, et ont pris position dans de bons emplacements stratégiques ».

Expliquant les raisons de la défaite des forces ukrainiennes, il a précisé « qu’elles ne se coordonnent pas entre elles, et ne peuvent pas défendre adéquatement leurs positions ».

(Les forces tchétchènes à Lyssytchansk; Source: Intel Slava Z)

Lyssytchansk est la dernière grande ville dans la région de Lougansk à ne pas être encore aux mains des Russes.

Le Lougansk et le Donetsk, sont les deux provinces du Donbass, région industrielle de l’est de l’Ukraine, largement russophone, en partie contrôlée par des séparatistes prorusses depuis 2014 et que Moscou entend à présent conquérir entièrement.

La ville, qui comptait avant la guerre près de 100.000 habitants, est jumelle de celle de Severodonetsk, conquise la semaine dernière par Moscou après le retrait des forces ukrainiennes à l’issue d’une bataille de plusieurs semaines. Les deux villes sont séparées par la Donets, principal affluent du Don.

Selon l’AFP, la prise de Lyssytchansk permettrait à l’armée russe d’avancer vers Sloviansk (à une soixantaine de kilomètres à l’ouest) et Kramatorsk, deux autres grandes villes du Donbass situées dans la région de Donetsk.

Il y a quelques jours, l’ambassadeur de la République populaire de Lougansk en Russie, Rodion Miroshnik, a annoncé que les forces de sa république avaient pris le contrôle de la route menant de Seversk à Lyssytchansk, coupant l’approvisionnement d’environ 7 000 soldats ukrainiens.

Ce samedi 2 juillet, le ministère russe de la Défense a annoncé que les forces ukrainiennes ont perdu 50% de leurs effectifs près de Lyssytchansk.

« Trois bataillons de la 10e brigade offensive de montagne et de la 72e brigade mécanisée, stationnés près de Lyssytchansk, ont perdu plus de 50% de leur personnel en une seule journée de combats », a déclaré le porte-parole russe de la Défense Igor Konashenkov lors d’un point de presse.

(Bombardements aériens des positions militaires ukrainiennes à Lyssytchansk; Source: Intel Salva Z)

Samedi matin, l’état-major général ukrainien avait affirmé avoir repoussé une offensive des Russes vers une localité à quelques kilomètres à l’ouest de Lyssytchansk dans le but d’encercler la ville. Vendredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reconnu que la situation demeurait « extrêmement difficile » sur place pour les forces ukrainiennes.

Bombardement à Kharkov

Par ailleurs, toujrs selon le pote-parole de la Défense russe, l’armée de l’air russe avec des armes de haute précision a détruit 5 postes de commandement ukrainiens à Donetsk et Nikolaev, 3 dépôts de munitions à Zaporozhye, ainsi que des troupes et du matériel dans 32 régions en une journée.

Dans la région d’Artyomovsk, l’armée de l’air russe, a frappé avec des armes de haute précision, le point de résidence temporaire du 1er bataillon de la 30e brigade mécanisée, tuant environ 120 soldats ukrainiens et détruisant environ 15 pièces d’équipement militaire, a-t-il ajouté.

Selon lui, les avions russes ont également bombardé une base de stockage temporaire d’armes et d’équipements militaires pour la 10e brigade d’attaque de montagne, située sur le terrain de l’usine de tracteurs à Kharkov, tuant jusqu’à 30 personnes et détruisant 10 véhicules.

Il a révélé qu’un avion ukrainien MiG-29 a été abattu au-dessus de la province de Nikolaev, ainsi que 19 drones dans des zones distinctes.

Source: Divers