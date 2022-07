Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que « Londres tente de trouver des prétextes pour amener sa flotte dans la mer Noire, et ce dans le but de superviser toutes les opérations de transport de céréales ».

« Cette crise alimentaire est utilisée à diverses fins, et pas seulement dans le domaine de la propagande pour reluire l’image de l’Ukraine et tenir la Russie responsable de tout », a souligné M. Lavrov lors d’une interview sur la chaîne de télévision « Russie 1 », ce dimanche.

Il a ajouté: « Si vous écoutez les déclarations du Premier ministre britannique Boris Johnson et de son ministre des Affaires étrangères, il est clair qu’ils essaient de créer les conditions nécessaires pour que la Royal Navy s’infiltre dans la mer Noire et puisse gérer tous les transferts de céréales depuis les ports minés par l’Ukraine ».

Il est à noter que le 28 février, la Turquie a notifié « tous les États riverains et non riverains de la mer Noire de ne pas déplacer leurs navires de guerre via le détroit turc », selon la convention de Montreux.

Le traité de Montreux est entré en vigueur en 1936, dans le but de réglementer le mouvement des navires de guerre et des navires marchands à travers le détroit turc vers la mer Noire, et de réglementer la durée de leur séjour dans cette mer.

Johnson a déclaré jeudi dernier que la Grande-Bretagne était prête à offrir son aide aux opérations de déminage au large de la côte sud de l’Ukraine et envisage de fournir une garantie sur les navires pour transporter des millions de tonnes de céréales bloquées dans le pays.

Les Nations Unies ont mis en garde à plusieurs reprises contre le danger d’une crise alimentaire dans le monde en raison du manque de céréales, et l’Occident a accusé la Russie d' »entraver l’approvisionnement des expéditions de céréales ukrainiennes sur les marchés mondiaux », tandis que Moscou rejette catégoriquement ces accusations.

La Russie a retiré ses forces de Snake Island au large d’Odessa, en signe de bonne volonté pour faciliter le transport de céréales ukrainiennes à l’étranger, et « assure qu’elle n’entrave pas les efforts des Nations unies pour organiser un couloir de transport de céréales », selon le Ministère de la Défense.

Le 3 juin, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu' »il n’y a aucun problème pour expédier des céréales depuis l’Ukraine », soulignant que « la Russie est prête à assurer la sécurité des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens et les ports de la mer d’Azov ».

Source: Traduit d'AlMayadeen