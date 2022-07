Message du Guide suprême de la Révolution islamique à l’occasion du Hadj de l’année 1443

Louanges à Allah, Seigneur de l’univers, et salutations à Muhammad al-Mustafa, à sa Lignée pure et à ses compagnons choisis !

Je remercie Dieu, Tout Puissant, qui a de nouveau rendu le Hajj accessible aux musulmans et leur a ouvert à nouveau, la voie des bienfaits et des grâces divines.

Maintenant l’Ummah islamique peut, encore une fois, être témoin de son unité et de son harmonie, à travers cette cérémonie brillante et éternelle, et se détourner de ce qui pouvait provoquer des divisions et des discordes.

L’unité des musulmans est un des deux piliers principaux du Hajj qui lorsqu’elle est combinée avec le dhikr et la spiritualité, qui est l’autre pilier de ce devoir rempli de secrets et de mystères, peut amener l’Ummah islamique au sommet de l’honneur et du bonheur, et à devenir la manifestation du verset :

« Or c’est à Allah qu’appartient la puissance ainsi qu’à Son messager et aux croyants ».

Le Hajj est une combinaison de ces deux éléments, politiques et spirituels, de même que la sainte religion de l’islam est une combinaison splendide et magnifique de politique et de spiritualité.

Dans l’histoire récente, les ennemis des nations musulmanes ont déployé des efforts massifs pour affaiblir ces deux élixirs vivifiants, c’est-à-dire l’unité et la spiritualité, dans nos nations.

En promouvant le mode de vie occidental, dépourvu de toute spiritualité et fondé sur une vision matérialiste, ils cherchent à affaiblir la spiritualité et à briser l’unité (de l’Ummah) en élargissant et en intensifiant les motifs de division comme la langue, la couleur, la race et la géographie.

L’Ummah islamique dont nous voyons un petit exemple dans les cérémonies symboliques du Hajj , doit se dresser contre cela de toutes ses forces. C’est à dire d’une part, renforcer en elle, le rappel de Dieu, le travail pour Dieu, la méditation sur la parole de Dieu et la confiance aux promesses de Dieu, et d’autre part, surmonter les motifs de division et de différend.

Ce que l’on peut dire avec certitude aujourd’hui, c’est que les conditions actuelles du monde et du monde de l’Islam sont plus favorables que jamais pour cet effort précieux.

Car tout d’abord, aujourd’hui, les élites et les peuples en grand nombre, dans les pays islamiques, sont conscients de leur grande richesse intellectuelle et spirituelle, et réalisent son importance et sa valeur.

Aujourd’hui, le libéralisme et le communisme, en tant qu’acquis les plus importants de la civilisation occidentale, n’ont plus l’attrait qu’ils avaient il y a cent ans ou cinquante ans. La réputation de la démocratie occidentale axée sur l’argent, est confrontée à de sérieuses questions, et les penseurs occidentaux admettent leur embarras au niveau de la réflexion et sur le plan pragmatique.

Dans le monde de l’Islam, les jeunes, les penseurs, les hommes de science et de religion, en observant cette situation, accèdent à une nouvelle vision au sujet de la richesse de leur savoir et au sujet des lignes politiques prévalant dans leurs pays… et c’est l’éveil islamique dont nous avons toujours parlé.

Deuxièmement, cette prise de conscience islamique a créé un phénomène merveilleux et miraculeux au cœur du monde de l’Islam, qui pose de nombreux problèmes aux puissances arrogantes. Ce phénomène est la « Résistance » dont la vérité se manifeste dans le pouvoir de la foi, du djihad et de la confiance en Dieu, évoqué au début de l’Islam, dans ce noble verset :

« Certes ceux auxquels l’on disait : « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les » cela accrut leur foi et ils dirent : « Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant – Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d’Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est Détenteur d’une grâce immense » [Coran, 3 : 173-174].

Ce qui se passe en Palestine est une manifestation de ce phénomène étonnant qui a réussi à faire passer le régime sioniste d’un état agressif et braillard, à un état de défense et de passivité, et à lui imposer les problèmes politiques, sécuritaires et économiques évidents qu’il connait actuellement. D’autres exemples brillants de la Résistance peuvent être clairement vus au Liban, en Irak, au Yémen et dans certains autres endroits.

Troisièmement, en plus de tout cela, le monde est aujourd’hui témoin d’un modèle réussi et d’un exemple glorieux du pouvoir politique et de la souveraineté de l’Islam, dans l’Iran islamique. La stabilité, l’indépendance, le progrès et la grandeur de la République islamique sont des événements significatifs et attractifs qui peuvent attirer l’esprit et les sentiments de tout musulman éveillé.

Nos faiblesses et parfois nos erreurs, à nous, les responsables de ce système, ont parfois retardé la réalisation complète des bénédictions du gouvernement islamique, mais n’ont jamais été en mesure d’ébranler les fondations solides et la fermeté de notre marche qui découlent des principes de base de ce système, ni d’arrêter ses progrès matériels et spirituels.

Au sommet de la liste de ces principes, se trouve la souveraineté de l’Islam dans la législation et l’exécutif, l’appui sur le vote du peuple dans les questions de gestion les plus importantes du pays, l’indépendance politique complète sans aucun appui sur les pouvoirs oppressifs. Ce sont ces principes mêmes qui peuvent faire l’unanimité des nations et des gouvernements musulmans, et rendre l’Ummah islamique unifiée et solidaire au niveau des directions à suivre et des coopérations.

Ce sont les terrains et les facteurs qui ont actuellement favorisé, dans le monde de l’Islam, un mouvement unifié et solidaire. Les gouvernements musulmans, les élites religieuses et scientifiques, les intellectuels indépendants et les jeunes en quête de vérité, doivent avant tout, profiter de ce terrain propice.

Il est naturel que les puissances arrogantes et surtout les États-Unis, s’inquiètent d’une telle tendance au sein du monde de l’Islam, et utilisent toutes leurs ressources pour y faire face… et c’est le cas maintenant. Cela va de l’empire médiatique et des méthodes de guerre d’influence, au bellicisme, au déclenchement de guerres par procuration, aux tentations, aux provocations, à la propagation des rumeurs politiques, aux menaces et à la corruption.

Tous ces efforts sont déployés par les États-Unis et d’autres arrogants, pour tenter d’éloigner le monde islamique de la voie de l’éveil et de la prospérité. Le régime sioniste, criminel et infâme est, dans cette région, un des outils au service de ces efforts tous azimuts.

Grâce à Dieu et à la volonté de Dieu, ces efforts ont échoué dans la plupart des cas, et l’Occident arrogant s’est affaibli de jour en jour, dans notre région sensible et depuis peu, dans le monde entier. La détresse et l’échec des États-Unis et de leur complice criminel, le régime usurpateur, dans cette région, sont clairement visibles dans les événements survenus en Palestine, au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen et en Afghanistan.

D’un autre côté, le monde islamique regorge de jeunes motivés et enthousiastes. Le plus grand capital pour construire l’avenir est l’espoir et la confiance en soi, qui affluent aujourd’hui dans le monde islamique, en particulier dans les pays de cette région. Nous avons tous le devoir de préserver et d’accroître ce capital.

Cependant, il ne faut pas négliger un seul instant les ruses de l’ennemi. Évitons l’orgueil et la négligence, et augmentons nos efforts et notre vigilance et dans toutes les circonstances, prions avec attention et supplions Dieu, le Tout-Sage et le Tout-Puissant, de nous aider.

Être présent aux cérémonies et aux rituels du Hajj est une excellente occasion pour prier Allah et Le supplier, c’est aussi une occasion de réflexion et de décision.

Priez pour les musulmans, vos frères et sœurs du monde entier, et demandez à Dieu leur succès et leur victoire. Demandez aussi l’orientation et l’aide de Dieu pour ce frère (que je suis) dans vos prières.

Avec mes salutations et que la miséricorde de Dieu vous accompagne !

Sayed Ali Khamenei

5 dhoul-hadjah 1443

5 juillet 2022