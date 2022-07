Le journal « Argumenti e-Facty » a revelé dans un article la vente par des officiers et des soldats ukrainiens à la Russie et aux forces de Donetsk d’armes occidentales qui leur ont été fournies pour combattre l’armée russe.

L’article, selon une traduction du site Russia Today, indiquait que « les journalistes étrangers ont remarqué qu’une grande partie des armes disparaissait rapidement », et leur attention a été particulièrement attirée par la question de l’approvisionnement de l’artillerie automotrice française Caesar à l’Ukraine.

En avril dernier, le président français Emmanuel Macron a annoncé le transfert du premier lot de canons Caesar à Kiev.

En mai et juin derniers, Paris a annoncé la fourniture de deux nouvelles expéditions.

Mais le 22 juin, l’homme politique français, Régis de Castelnau, a annoncé que « l’armée russe s’est emparée de deux canons Caesar , et des experts russes les étudient actuellement », toujours selon le journal russe.

Dans une référence à des sources informées indépendantes, le magazine militaire bulgare Bulgarian Military avait écrit que « deux canons automoteurs Caesar ont été vendus au prix de 120 000 dollars la pièce », notant que le prix réel de cette arme est d’environ 7 millions de dollars. Ce qui constitue une remise de plus de 98%, selon le journal.

Des sources affirment que l’accord aurait pu être conclu par l’intermédiaire d’une partie tierce.

En avril 2022, un enregistrement vidéo d’une transaction qui a eu lieu près de la ville de Snegirevka, dans la région de Nikolaev, est apparu sur les chaînes Telegram. Un combattant des forces armées ukrainiennes a vendu un véhicule blindé de transport de troupes aux forces de Donetsk pour 15 000 dollars et un lanceur antichar britannique NLAW pour 100 000 roubles.

En juin dernier, le premier vice-ministre de l’information de la République populaire de Donetsk, Daniel Bezsonov, a posté une vidéo d’un autre accord commercial sur sa chaîne Telegram.

« Vers Pobasyansky, nos combattants, ainsi que des guerriers ukrainiens, ont échangé un bombardier Javelin américain, un Pantsir Faust allemand et des bombardiers locaux contre dix boîtes de conserves », a-t-il déclaré.

« Un troc parfaitement égal », a commenté sarcastiquement Bezsonov.

L’article soulignait que « dans des conditions de combat, l’équipement perdu est considéré comme des pertes de guerre, mais ceci est presque impossible à vérifier dans la pratique, tout le monde fait du commerce, des soldats aux généraux, et la différence n’est que dans le degré et le niveau des revenus et la direction du commerce. »

Et de poursuivre en comparant : « Alors que des soldats ordinaires et subalternes concluent des accords avec des combattants des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des personnalités importantes des forces armées ukrainiennes ont accès à des réseaux de marchands d’armes internationaux ».

Début juin, Jürgen Stock, directeur général d’Interpol, a déclaré à l’Association anglo-américaine des journalistes à Paris que « la disponibilité sans précédent d’armes pendant le conflit actuel pourrait conduire à la prolifération d’armes illégales dans la phase post-conflit », avertissant que « même les armes lourdes utilisées par l’armée peuvent atteindre le marché noir ».

La Russie a averti plus d’une fois du danger de fuite d’armes ukrainiennes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Oleg Syromolotov, avait déclaré en avril dernier que les autorités ukrainiennes, qui « ne contrôlent pas les actions des militants, ne seront pas en mesure de garantir le stockage sûr et la non-prolifération des armes, qui peuvent se terminer plus tard sur les marchés noirs d’autres pays ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen