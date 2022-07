Le chef du Centre de surveillance de la défense nationale russe, Mikhail Mezintsev, a révèlé que « les nazis ukrainiens ont piégé un bâtiment d’école agricole et détenu les habitants des zones résidentielles voisines ».

Le ministère russe de la Défense a annoncé que « 70 navires étrangers de 16 pays sont toujours bloqués dans les ports de Kherson, Nikolaev, Tchernomorsk, Uchakov, Odessa et Yuzhny, en raison du danger de bombardements et du danger de mines du côté ukrainien ».

Le chef du Centre de surveillance de la défense nationale russe, Mikhail Mizintsev, a ajouté que « la marine russe a éliminé le danger des mines dans le port de Marioupol, et des travaux sont en cours pour restaurer l’infrastructure du port conformément au plan ».

Il a poursuivi: « L’armée russe a créé les conditions appropriées pour le fonctionnement de deux couloirs maritimes humanitaires sûrs pour le mouvement des navires, le premier comprend les ports de Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Uchakov, Odessa et Yuzhny en direction sud-ouest de la mer territoriale d’Ukraine, long de 139 milles et large de 3 milles, dans la mer Noire, et le second dans la mer d’Azov assure la sortie du port de Marioupol, long de 115 milles et large de deux milles vers la mer Noire ».

Il a noté que « les autorités de Kiev continuent d’éviter de toutes les manières possibles toute interaction avec des représentants de pays étrangers et des compagnies armatrices pour résoudre la question de la garantie de la sortie en toute sécurité des navires détenus ».

Il a souligné que « le danger de navigation existe toujours en raison des dommages causés à l’infrastructure portuaire par la dérive des mines ukrainiennes le long des côtes des pays de la mer Noire ».

Le ministère russe de la Défense a annoncé, hier, la mort d’une centaine de soldats ukrainiens appartenant à une unité d’artillerie, et la destruction de plus de 1 000 obus d' »obusiers » américains, et 700 autres obus de type Grad, dans la ville de Sloviansk, dans la République populaire de Donetsk, en plus de la destruction de deux avions de l’armée de l’air ukrainienne.

Kiev envisage de cibler une école à Donetsk

Lundi, Mizintsev a révélé que « les forces de Kiev prévoyaient de provoquer quelque chose dans la ville de Slaviansk, dans la République populaire de Donetsk, pour accuser les forces russes de tuer des civils ».

« Les nazis ukrainiens ont piégé le bâtiment d’une école d’agriculture et, sous prétexte d’assurer la sécurité, ont détenu des habitants des zones résidentielles voisines », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Les militants prévoient de faire sauter le bâtiment lorsque les forces russes commenceront à bombarder les installations militaires de la ville », ajoutant : « Kiev prévoit d’accuser les forces russes de lancer des frappes aveugles sur des cibles pacifiques ».

Plus tôt, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que « la Russie n’exclut pas des provocations militaires préparées par des pays occidentaux en Ukraine ».

Source: Traduit d'AlMayadeen