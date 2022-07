La première cargaison de pétrole vénézuélien au cours des deux dernières années, a été envoyée en Europe, ce qui a augmenté les exportations de pétrole de ce pays membre de l’OPEP à 61 % le mois dernier.

Les compagnies italienne Eni et espagnole Repsol ont commencé à importer du pétrole vénézuélien après avoir reçu le feu vert du département d’État américain, une décision visant à aider l’Europe à trouver une alternative au pétrole russe.

Les analystes ont évalué l’échange de pétrole contre la dette du Venezuela comme un signal de l’assouplissement des sanctions contre le Venezuela, simultanément à la visite de hauts responsables américains à Caracas pour libérer des prisonniers américains.

Selon les documents de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA et des statistiques de Refinitiv, la société et ses coentreprises ont exporté en moyenne 630 000 barils de pétrole et de carburant par jour en juin, en hausse de 61 % par rapport au mois précédent et à la même période de l’année dernière.

Les exportations du Venezuela ont fortement diminué en mai en raison des modifications apportées par PDVSA, qui exigeait le paiement anticipé des expéditions.

Ces modifications ont été apportées en réponse à la demande de certains acheteurs de négocier le paiement.

Près des deux tiers des exportations totales du Venezuela sont arrivés en Asie le mois dernier.

Cuba, défié à répondre à la demande intérieure de carburant en raison des prix élevés, a reçu 66 400 barils de pétrole brut, de mazout et d’essence du Venezuela.

Mohammad Barkindo, l’ancien secrétaire général de l’OPEP, avait plus tôt, déclaré que la pénurie d’approvisionnement pourrait être atténuée si davantage de pétrole iranien et vénézuélien était autorisé à entrer sur le marché.

Selon Reuters, le gouvernement français a fait une demande similaire la semaine dernière et a déclaré que la communauté internationale devrait envisager toutes les options pour résoudre la pénurie d’énergie.

Selon Reuters, le PDG de la compagnie américaine Citgo, qui opère dans le domaine du raffinage des produits pétroliers, a annoncé que la société était disposée à reprendre les importations de pétrole du Venezuela.

C’est en 2019 que l’importation de pétrole vénézuélien vers l’Amérique a été arrêtée en raison de sanctions américaines contre le pays.

Depuis mars, les hauts responsables des États-Unis et du Venezuela sont en négociation, et ce processus pourrait conduire à la réduction des sanctions contre Caracas.

L’OPEP et le gouvernement français, en tant que représentant de l’Europe, ont demandé à Washington d’annuler les restrictions contre le pétrole iranien et vénézuélien.

Carlos Jorda, PDG de Citgo, a déclaré que pour être compétitif dans les conditions actuelles du marché, nous devons acheter le pétrole le moins cher et le plus approprié.

S’exprimant lors d’une conférence en ligne sur les actifs énergétiques étrangers du Venezuela, il a déclaré : « Nous ne devrions pas être désavantagés par rapport aux autres raffineries ».

C’est en mai que le président américain Joe Biden a autorisé deux sociétés européennes, Eni d’Italie et Repsol d’Espagne, à reprendre l’importation du pétrole vénézuélien.

La société américaine Chevron a également déposé une demande auprès de la Maison Blanche pour obtenir une licence d’importation de pétrole du Venezuela.

Source: Avec PressTV